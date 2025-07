I Cesaroni occupano la scuola Coccinella per le riprese: centro estivo spostato, genitori su tutte le furie.

Sono iniziate ufficialmente le riprese della nuova stagione de I Cesaroni ma le polemiche non sono tardate ad arrivare. Infatti, tra i set in cui verrà registrata la serie c’è anche una scuola dell’infanzia di Roma, e più precisamente del quartiere Garbatella. Ciò ha reso necessario “sfrattare” i bambini del centro estivo, scatenando una furiosa polemica. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa sta succedendo.

I Cesaroni: scoppia la polemica

La scuola dell’infanzia Coccinella, in piazza Damiano Sauli a Garbatella, sarà occupata dal set della popolare fiction per tutto il mese di luglio, e ciò ha portato allo spostamento del centro estivo previsto in quella sede.

La decisione, comunicata ai genitori solo il primo luglio, ha scatenato la rabbia delle famiglie.

Claudio Amendola – www.donnaglamour.it

Il centro estivo, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Sportlab e autorizzato dal Municipio VIII, era stato pianificato da tempo nella scuola Coccinella. Tuttavia, a causa dell’arrivo della troupe de I Cesaroni, le attività estive saranno trasferite alla scuola materna “Girasole colorato”, a oltre 750 metri di distanza.

Sportlab ha informato le famiglie che la scuola sarà occupata da gru, bracci meccanici, luci e furgoni, rendendo impossibile la convivenza con le attività dei bambini. Ma il preavviso è stato giudicato inaccettabile: il centro estivo era già iniziato, e molte famiglie avevano scelto quella sede per garantire continuità didattica ai figli.

Genitori furiosi: “Decisione inaccettabile”

“Come è possibile che la notizia delle riprese sia arrivata solo ora?” protestano i genitori, parlando di un disagio enorme, soprattutto per chi non ha possibilità di spostarsi facilmente.

La consigliera municipale Simonetta Novi ha chiesto chiarimenti formali: “Decine di bambini dovranno affrontare spostamenti con temperature elevate. Non era più logico rimandare le riprese ad agosto?”.

Non è la prima volta che I Cesaroni finiscono al centro delle polemiche nel quartiere: già a marzo, la rimozione di parcheggi per le riprese aveva scatenato la protesta dei residenti.

Il ritorno de I Cesaroni era stato accolto con entusiasmo dai fan, ma ora rischia di compromettere i rapporti con la comunità della Garbatella.

La produzione replicherà? Per ora, genitori e bambini restano “sfrattati”, in attesa che la tv lasci spazio alla realtà.