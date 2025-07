Curioso retroscena raccontato dal giovane cantante Trigno su Amici e il suo primo provino nel talent. Le parole nel podcast con Lorella Cuccarini.

Non solo la recente diatriba a distanza con l’ex. Trigno, ex volto di Amici, è tornato a parlare e raccontarsi nel podcast ‘Dimmi di te’ con Lorella Cuccarini. Il cantante ha svelato alcuni retroscena della sua esperienza nel talent, compreso il primo provino fatto sotto consiglio di un famoso volto dello spettacolo che gli aveva suggerito di presentarsi ai casting.

Trigno e i talent: la confessione

Parlando al podcast di Lorella Cuccarini, ‘Dimmi di te’, Trigno ha avuto modo di raccontare diversi aspetti inediti della sua partecipazione al talent di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. Il cantante, che alla fine è risultato essere il vincitore di categoria, ha spiegato che in realtà non fosse troppo convinto di prendere parte alla trasmissione.

“Dico la verità: ero restio al partecipare ai talent, soprattutto in giovane età. Avevo paura che fossi buttato in un mare e che mi sarei perso”, ha detto il giovane artista. “Mi presentavo che avevo due pezzi che a sentirli ora fanno ridere. Musicalmente e artisticamente non ero pronto (al primo provino ndr). Si tratta di un’occasione che si presenta una volta nella vita e non puoi sbagliare”

Il primo provino ad Amici e il consiglio

Facendo riferimento ancora alla sua preparazione e anche al primo provino sostenuto, Trigno ha svelato: “Io dovevo partire per Palma di Maiorca in vacanza con gli amici. Il giorno prima mi chiama Francesco Facchinetti e mi dice che c’era Maria che stava facendo i provini. E mi diceva di andare. Allora io ho cambiato tutti i miei piani, preparandomi in un giorno e mezzo tra un pezzo che avevo già fatto uscire e una cover”.

Il ragazzo ha quindi spiegato: “Vado a fare sto provino, ero biondo, pelato. Era andato discretamente bene, vedevo negli occhi un interesse. Non ero pronto, dopo aver fatto l’esperienza ora posso dire che non ero pronto. Ero troppo piccolo e ingenuo”. E così poi alla fine, nel momento giusto è riuscito a prendersi la scena, anche forte di quella esperienza.