“Momenti difficili”: Kate Middleton, il racconto sulla malattia e la terapia

La Principessa del Galles, Kate Middleton, è tornata a parlare della malattia e delle cure in occasione di una visita all’RHS Wllbeing Garden dell’ospedale di Colchester.

La mancata partecipazione di Kate Middleton al Royal Ascot ha riacceso i riflettori sulla delicata situazione di salute della donna. La diretta interessata, proprio in queste ore, è tornata a parlare. La Principessa del Galles lo ha fatto in occasione della visita presso l’RHS Wellbeing Garden dell’ospedale di Colchester per incontrare i malati oncologici e i loro familiari.

Kate Middleton: il racconto sulla diagnosi di cancro ricevuta

Durante la visita fatta da Kate Middleton all’ospedale e ai pazienti oncologici, la donna ha avuto modo di parlare della sua convalescenza dal cancro e di come sia difficile per una persona che supera un tumore trovare un equilibrio fra la diagnosi e la vita che svolgeva prima. In questo senso, come riportato dai principali tabloid inglesi, la Principessa ha spiegato che si tratta di un vero e proprio “cambiamento di vita“.

“Non cambia la vita solo di chi attraversa la malattia, ma anche dei loro familiari. A volte non viene riconosciuto l’impatto che una cosa del genere può avere sulla mente dei pazienti e dei loro cari. Guarire e trovare la propria dimensione senza dimenticare quello che è stato è come viaggiare su un ottovolante, si attraversano momenti difficilissimi“, ha aggiunto Kate.

Le cure, la guarigione e i controlli: una fase “difficile”

La Middleton, con il cuore in mano, ha raccontato tutte le fasi della malattia partendo dalla diagnosi fino alle cure e i controlli successivi: “L’esperienza è spaventosa e a tratti scoraggiante. Non finisce con le cure, perché poi c’è un percorso di ritorno alla ‘vita normale’ La diagnosi ti cambia la vita e le cure sono vere e proprie montagne russe. È importante approcciare alla terapia con mente, corpo e spirito”, ha spiegato la Principessa.

La donna ha anche parlato di cosa accade dopo la fine della chemioterapia quando “tutti si aspettano che tu stia meglio”. La realtà è diversa: “Non è affatto così, si assume una sorta di coraggio per affrontare la terapia, ma una volta finita quella fase bisogna affrontarne una nuova altrettanto difficile. Una persona ‘normale’ penserebbe che si può facilmente tornare alla propria vita di prima, ma non è immediato. Non sei più nelle mani dei medici, ma non sei comunque in grado di fare tutto quello che facevi prima della diagnosi”. Kate ha aggiunto che dopo aver avuto il cancro occorra trovare un vero e proprio nuovo equilibrio per una “nuova vita”.