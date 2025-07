Dopo le voci dei giorni scorsi in merito al suo possibile addio al TgLa7, Enrico Mentana sembra aver chiarito una volta per tutte le proprie intenzioni.

Un messaggio pubblicato sui social aveva fatto ipotizzare ad un addio al TgLa7 dopo 15 anni di lavoro. Ora il destino di Enrico Mentana sembra essere decisamente più chiaro. In particolare, il giornalista avrebbe espresso con chiarezza alcuni concetti in merito al proprio futuro durante il brindisi con i colleghi avvenuto in redazione in queste ore.

Enrico Mentana e i dubbi sul futuro al TgLa7

Solamente alcuni giorni fa, Enrico Mentana aveva fatto parlare del proprio futuro al TgLa7 e in generale nella rete a seguito di un controverso messaggio social che aveva portato a diverse ipotesi. Nello specifico, il giornalista aveva spiegato che in data 2 luglio avrebbe festeggiato i 15 anni al timone del telegiornale che si sarebbero sommati a quanto già fatto in carriera.

Enrico Mentana – www.donnaglamour.it

Ma a far parlare erano state le dichiarazioni seguenti dove Mentana aveva parlato del “più grande insegnamento” ovvero quello nel quale “devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo”,

Il brindisi e le parole sul futuro: la decisione

A quelle frasi, va detto. Mentana aveva fatto arrivare, qualche tempo dopo, una sorta di smentita con un post social con scritto: “Viste le reazioni immediate, anche di amici e addetti ai lavori: non ho mai scritto né detto che vado da qualche altra parte!!”. Una smentite alle voci d’addio al TgLa7 che avrebbe trovato ulteriore conferma nel brindisi avvenuto oggi. Come riportato da Il Messaggero e da Leggo, infatti, durante il faccia a faccia per festeggiare i 15 anni al TgLa7, il giornalista avrebbe fatto chiarezza sul proprio futuro dicendo: “Resto a vita“, con tanto di richiamo ad impegnarsi anche sul digitale.