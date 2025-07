Alba Parietti, la festa di compleanno è speciale ma c’è un “giallo”: chi mancava

Tanti auguri ad Alba Parietti che ha festeggiato il compleanno in compagnia degli amici più cari. Eppure, tra i presenti mancava qualcuno.

Ha recentemente confessato la sua bizzarra e costosa abitudine. Ora, invece, Alba Parietti ha visto una serata intera dedicata al suo compleanno. La nota showgirl, infatti, ha festeggiato in queste ore la festa per i suoi 64 anni e lo ha fatto a Roma in compagnia dei suoi affetti più cari anche se non è mancato un piccolo giallo.

Alba Parietti e la festa di compleanno: le immagini

Ore di grande gioia per Alba Parietti che ha festeggiato in grande stile il suo 64esimo compleanno. La showgirl non si è fatta mancare un party da sogno con le persone a lei più care. Sui social la donna ha condiviso alcune foto e video della serata dove non sono mancati momenti di ilarità e commozione tra bollicine, torta e musica.

Alba Parietti – www.donnaglamour.it

“Grazie, amici miei è stata una serata meravigliosa grazie soprattutto per il calore l’amore e l’affetto e per esserci sempre”, ha scritto nella didascalia di uno dei post social condivisi la Parietti. La donna ha organizzato una serata al ‘Jackie O’ a Roma e tutto è andato benissimo come confermato dai commenti successivi alla festa.

L’assenza importante

Dando uno sguardo alle varie foto condivise, al netto delle amicizie e degli affetti più cari presenti come l’ex Franco Oppini, in tanti hanno notato quella che sembra essere “un’assenza importante”. Diversi utenti, infatti, hanno sottolineato come alla festa non sembra esserci Fabio Adami, il compagno della Parietti con il quale negli ultimi mesi c’era stato un tira e molla. Nelle foto condivise dalla showgirl si sono visti degli uomini ma sembrano essere tutti i compagni delle sue amiche. Un piccolo giallo che, comunque, non sembra aver rovinato la serata.