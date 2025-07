La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel Totti, ha conquistato tutti sui social mostrandosi con uno stile decisamente particolare e “dark”.

Chanel Totti ha lasciato tutti senza parole con la sua ultima apparizione social dove da qualche tempo ha intrapreso ufficialmente la “carriera” da influencer con varie sponsorizzazioni. La giovane figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi si è mostrata in un video pubblicato su TikTok e in una storia Instagram che ha letteralmente fatto il pieno di like.

Chanel Totti sui social: il look total black

Come detto, sui social, la bellissima neo maggiorenne Chanel Totti si è mostrata con un look total black che ha acceso i riflettori su di lei. Nella clip, diventata subito virale, la ragazza ha indossato un top nero fasciante e pantaloni abbinati, completando il tutto con accessori dark-chic: guanti lunghi in pizzo nero e un sottile choker che ne ha esaltato il suo stile deciso e glamour.

Chanel Totti con Noemi Bocchi, Francesco Totti, Cristian Totti – www.donnaglamour.it

Il filmato condiviso dalla ragazza ha rapidamente fatto il giro dei social grazie all’atteggiamento sicuro e all’eleganza grintosa della giovane. Il look scelto strizza l’occhio all’estetica gotica ma rivisitata in chiave moderna: pelle scoperta, tessuti sensuali e un make-up essenziale che mette in risalto gli occhi magnetici e le labbra naturali.

Il video e le reazioni dei fan

La posa della bella Chanel ha completato il tutto facendole ottenere un vero e proprio boom di commenti e like da parte dei seguaci. Con questa clip, la ragazza ha mostrato ancora una volta di saper comunicare con stile e personalità, interpretando le tendenze senza mai sembrare forzata. Il suo outfit, seppur semplice nei colori, è ricercato nei dettagli: i guanti in pizzo, in particolare, hanno aggiunto un tocco raffinato e originale all’intero look.

I fan, ovviamente, non hanno fatto mancare il loro entusiasmo. Come detto, sono stati tantissimi i commenti: “Sei uno spettacolo!”, “Elegante e sensuale, Chanel stai diventando un’icona”, o ancora “Look pazzesco, da vera diva dark!”. Molti hanno notato la maturità con cui la Totti si sta presentando ogni giorno sui social, elogiandola per il portamento e lo stile: “Sembra una modella professionista”. Insomma, il futuro della ragazza nel mondo dei social e dello spettacolo sembra assicurato.