Cosa sta succedendo ai Coma Cose? Sui social è arrivata una segnalazione che vorrebbe la coppia essere in fase di allontanamento.

Dopo il simpatico siparietto con Mia Khalifa, non sembrano esserci tanti cuoricini in vista per I Coma Cose. La coppia, nella vita e a livello professionale, infatti, sembra essere stata avvolta da un piccolo giallo relativo ad un presunto bacio che Francesca avrebbe dato in spiaggia ad un altro uomo. Ecco tutti i dettagli apparsi sui social.

I Coma Cose e il matrimonio

Qualche tempo fa, i Coma Cose erano stati protagonista di una bella intervista a Today nella quale, tra i vari passaggi, avevano anche parlato del loro rapporto e del loro matrimonio. In quella occasione, la coppia aveva detto: “Stiamo insieme da dieci anni, anche per noi è la più lunga che abbiamo mai avuto. Oggi è molto rock: tutto va veloce, ci si sceglie e ci si lascia con più facilità. Impariamo giorno per giorno, è una scoperta anche con noi”.

Coma Cose – www.donnaglamour.it

E ancora sul matrimonio, i due avevano spiegato che è vissuto “come qualsiasi altro legame felice, cioè con alti e bassi da condividere. Noi cerchiamo di parlare di tutto, delle cose felici e delle cose tristi. Ci supportiamo a vicenda, nella vita e nel lavoro”.

La segnalazione sul presunto bacio

Eppure, oggi, quelle parole suonano strane vista la segnalazione giunta all’esperta di gossip Deianira Marzano. Pare, infatti, che Francesca sia stata pizzicata a baciare un altro uomo: “Ieri ho visto la cantante dei Coma Cose che baciava un altro uomo che non era suo marito in spiaggia in Liguria”, ha detto una utente all’esperta che ha riportato il tutto tramite una storia su Instagram. E ancora: “E si baciava con uno che ha chiamato ‘Roby'”. Sarà davvero così? Staremo a vedere se qualcuno dei diretti interessati vorrà fare chiarezza.