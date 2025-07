Fedez torna a parlare di Chiara Ferragni e del “Vietnam del matrimonio”

Diversi passaggi taglienti nel corso dell’intervista di Fedez con lo youtuber Gabriele Vagnato. Le parole sul matrimonio con Chiara Ferragni e non solo.

Non solo i passaggi molto significativi legati al suo rapporto con i figli dopo il divorzio da Chiara Ferragni. A margine della chiacchierata conlo youtuber Gabriele Vagnato, Fedez ha avuto modo di raccontare anche alcuni aspetti legati alla sua emotività in relazione appunto al matrimonio vissuto con l’imprenditrice digitale e anche, in generale, alla sua vita passata.

Fedez, la vita dopo l’addio alla Ferragni

Nel corso della chiacchierata con Vagnato, Fedez ha avuto modo di raccontarsi a tuttotondo sottolineando in particolare il suo stato emotivo dopo la querelle che lo ha visto allontanarsi da Chiara Ferragni, rompendo la famiglia che sembrava essere un esempio per tutti. Il rapper ha spiegato: “Ho distrutto tutto, ma anche dalle macerie si può ripartire”.

“Ho la sensazione di aver vissuto una decina di vite e di non aver mai imparato un ca**o”, ha ammesso ancora Federico che poi, cogliendo l’occasione dei rumors sul suo conto e sulla collega Clara non ha rispiarmiato una frecciata alla ex moglie: “Quando succedono queste cose con Clara rivivo i flashback del Vietnam del mio matrimonio“.

La repulsione per la vita passata

Tra i vari passaggi, il rapper ha aggiunto in merito a quanto vissuto in passato nel corso della sua vita: “Ho distrutto tutto quello che c’era, raso al suolo tipo Nagasaki“, la confessione di Federico. “Però è bello perché anche dalle macerie puoi ripartire e costruire cose belle. Ho la sensazione di aver vissuto una decina di vite e di non aver imparato nulla”, ha ribadito ancora. “Ho la repulsione della mia vita passata in cui tutto era basato sulla percezione che avevano gli altri di me. Io non ho voglia di recitare il ruolo del ragazzo perfetto che ho recitato in passato”.