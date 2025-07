Roberto Vecchioni, la figlia ricorda il fratello Arrigo morto a 36 anni

Una dedica straziante da parte di Francesca Vecchioni, figlia di Roberto Vecchioni, in ricordo del compianto fratello Arrigo, morto a 36 anni.

Ad aprile era stato Roberto Vecchioni a parlare a due anni dalla morte del figlio Arrigo. Adesso è stato il momento di sua sorella Francesca, figlia del cantautore, ricordare il compianto fratello, tragicamente deceduto a 36 anni dopo una brutta malattia. Il dolore è ancora tanto forte come straziante è stata la dedica della donna sui social.

Roberto Vecchioni e il dolore per la perdita di Arrigo

A due anni dalla morte di Arrigo Vecchioni, era stato suo padre Roberto a parlarne sottolineando come la perdita di un figlio è impossibile da superare. In particolare il cantautore aveva spiegato che il dolore che stava provando era immenso e vissuto in modo molto forte anche da sua moglie, la signora Daria, che stava soffrendo come non mai anche a distanza di tanto tempo dalla perdita.

Roberto Vecchioni – www.donnaglamour.it

“Le persone sono colpite da tante malattie gravi, da problemi mentali, spirituali. È impossibile guarire dal dolore: la mamma (mia moglie Daria) non vive più“, aveva detto il cantautore al Corriere della Sera.

Francesca ricorda il fratello: la dedica

Adesso, è stato tempo di Francesca Vecchioni che tramite un post su Instagram e una storia ha ricordato il fratello in modo molto sentito citando alcune parole di un noto brano del padre: “Che strano sogno voltarsi intorno e non vederti più…”. La stessa frase, come detto, è stata ripresa nella stories dove la donna, sempre ricordando il povero Arrigo con tanto di foto, ha inserito anche la canzone ‘Per un vecchio bambino’. Tra i vari commenti social, l’intera famiglia ha ricevuto ancora grande affetto e vicinanza da parte dei fan che stanno provando a rendere meno amara la perdita avvenuta ormai oltre due anni fa.