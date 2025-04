La famiglia di Roberto Vecchioni e il dramma della perdita di Arrigo, figlio del cantautore, avvenuta due anni. Le parole dell’artista.

Sono passati ormai due anni dalla morte di Arrigo Vecchioni, figlio del più noto Roberto Vecchioni. Il cantautore, intervistato dal Corriere della Sera, ha voluto affrontare il tema della sofferenza dopo la perdita dell’uomo che, a quanto pare, sta portando ancora tanto dispiacere nella sua famiglia, ed in particolare alla signora Daria, moglie dell’artista e madre del compianto defunto.

Roberto Vecchioni e la perdita del figlio Arrigo

Già in precedenza, Roberto Vecchioni aveva avuto modo di parlare della sua vita dopo la morte del figlio, Arrigo. Sempre al Corriere della Sera, il cantautore aveva spiegato, in occasione di un’intervista rilasciata per i suoi 80 anni, di sentire dentro di sé il ragazzo e di vivere tale perdita non come una amara ingiustizia.

Roberto Vecchioni – www.donnaglamour.it

“Lo sento dentro fortissimo, mio figlio, lo sento intensamente“, aveva detto in quella occasione al Corriere. “Arrigo, me lo rivedo dentro continuamente. È stata una cesura tra una vita e l’altra, lo è stato ancora di più per mia moglie. Non l’ho presa come un’ingiustizia”. “[…] Si impara solo soffrendo, sperando di tornare alla felicità”.

La sofferenza della signora Daria: “Non vive più”

Tale sofferenza, a distanza di ormai due anni dalla perdita, è ancora viva più che mai. In lui, ma soprattutto nella moglia, Daria. Vecchioni, infatti, ora al Corriere ha raccontato: “Le persone sono colpite da tante malattie gravi, da problemi mentali, spirituali. È impossibile guarire dal dolore: la mamma (mia moglie Daria) non vive più. È strano, fai tantissime cose, è un continuo darsi da fare ed essere impegnati per essere in condizione di risolvere problemi. Eppure, quando ti fermi per un attimo, c’è solo quel pensiero, a mio figlio”. Il cantautore ha anche aggiunto che l’unico modo che ha per andare avanti, oltre a fare musica, è stare vicino a sua moglie “che ha in testa solo il figlio“.