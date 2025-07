Ha scoperto di essere stata adottata ma Paola Caruso ha avuto modo di conoscere sua madre biologica. Ecco il loro attuale rapporto.

Ha di recente svelato di aver annullato le nozze che aveva in programma, adesso Paola Caruso è tornata a parlare ma di altri argomenti. In particolare riguardo sua madre biologica, la signora Imma, e l’attuale rapporto dopo un periodo molto strano che l’ha vista allontanarsi da lei salvo poi effettuare un dietrofront legato al figlio.

Paola Caruso e la madre biologica

Ospite di Monica Setta, nel salotto di ‘Storie di donne al bivio show’, Paola Caruso ha raccontato alcuni aspetti ancora inediti della sua vita privata. Nello specifico relativi al rapporto con sua madre biologica conosciuta solo in età adulta. Un incontro che, tra le altre cose, aveva avuto conferme in diretta tv quando le due donne avevano ufficializzato l’esito del test del DNA su Canale 5 a ‘Live non è la D’Urso’.

Paola Caruso – www.donnaglamour.it

“Io ero magra, alta e bionda. Loro erano mori e tutti i parenti lo erano, è come se me lo sentissi. Un istinto naturale”, ha spiegato la Caruso sottolineando quando abbia capito che, forse, quella famiglia che l’aveva cresciuta non era quella biologica.

L’allontanamento e il rapporto attuale

Da lì il test e la verità su sua madre Imma: “Finalmente avevo qualcuno a cui fare domande e da cui avere risposte, perché la mia vita era stata un punto interrogativo fino a quel momento”, ha detto la Caruso una volta conosciuta la donna, la sua vera mamma.

Successivamente, però, l’allontanamento: “Avevo mio figlio piccolo, ho avuto i miei problemi e l’ho allontanata. Poi l’anno scorso è stato proprio mio figlio a chiedermi dove fosse nonna Imma, mi ha detto che gli mancava, voleva che andassimo in vacanza tutti insieme”. Da qui la reunion che è stata “come respirare. A volte ci vuole solo il momento giusto affinché le cose avvengano, ora siamo tutti una grande famiglia”, ha concluso a ‘Storie di donne al bivio show‘.