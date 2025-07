Il noto conduttore Alfonso Signorini ha raccontato di avere un importante rapporto di amicizia con Maria De Filippi. Ecco come stanno le cose tra loro.

Qualche tempo fa aveva chiarito il futuro del Grande Fratello e confessato anche una particolare preferenza tra le conduttrici televisive. Ora Alfonso Signorini, per Chi, ha avuto modo di sottolineare il suo rapporto di amicizia con Maria De Filippi svelando alcuni retroscena inediti che lo legano alla Queen di Mediaset.

Alfonso Signorini e il rapporto con Maria De Filippi

Tra i vari spunti delle parole di Alfonso Signorini a Chi ci sono stati passaggi su Stefano De Martino, elogiato per le sue doti, ma anche su Maria De Filippi con cui, a quanto pare, il conduttore del Grande Fratello vanta un ottimo feeling. Anzi, un rapporto di amicizia speciale. Il presentatore non ha negato la grande stima verso la Queen di Mediaset.

“Io posso dire che, nel mondo dello spettacolo, ho una sola amica: Maria“, ha detto Signorini. “Usciamo insieme, ci frequentiamo fuori dagli studi. Anche se poi ci sono pro e contro di un rapporto così bello. Nel senso che proprio stamattina alle 7:45 mi ha buttato giù dal letto per raccontarmi una cosa […]”, ha confessato.

La genialità della De Filippi

Sempre parlando della presentatrice, Signorini ha descritto la De Filippi come “un genio” per la sua capacità di “tenere in piedi Mediaset con i suoi programmi”.

“Pur essendo privilegiata conosce molto bene il pubblico, la pancia del Paese. L’idea di mettere i sottotitoli a Temptation Island è un colpo di genio. Maurizio Costanzo per lei è stato una grande scuola però c’è anche il suo mondo”, ha concluso ancora il presentatore del GF mettendo in evidenza la genialità e l’intuito a livello professionale della donna che vanta sempre tantissimo seguito in tutte le trasmissioni da lei guidate, alla conduzione o dietro “le quinte”.