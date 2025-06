Signorini a ruota libera: la verità sul GF e la conduttrice che “ama”

Tramite le stories su Instagram, Alfonso Signorini ha risposto a tantissime domande dei fan tra lavoro e vita privata. Ecco gli aspetti salienti.

Dopo essere finito nel mirino di una ex gieffina, Alfonso Signorini è stato protagonista di una serie di domande e risposte con i suoi fan su Instagram. Il conduttore del Grande Fratello ha dedicato ampio spazio ai suoi seguaci replicando alle varie curiosità relative alla sua vita privata ma anche in merito a quella professionale, passata e futura.

Alfonso Signorini e la vita privata

Al netto di qualche utente social davvero biricchino che ha provato a “conquistarlo” con proposte alle quali Alfonso Signorini ha risposto col sorriso, il conduttore ha replicato a diversi quesiti legati alla sua vita di ogni giorno tra hobby e passioni ma non solo. Per esempio, a chi gli ha chiesto se stesse pensando alla pensione, Alfonso ha detto: “Ma io di testa sono in pensione da anni”.

Alfonso Signorini – www.donnaglamour.it

Tra le varie domande ricevute, anche quella in ambito lavorativo legata a cosa Signorini avrebbe fatto se non fosse diventato conduttore: “L’insegnante”, ha svelato il presentatore. “Mi manca il contatto con i ragazzi. Che bella energia!!!”.

GF e colleghe

Alcune domande sono poi arrivate in merito al Grande Fratello e la possibilità di vedere un’edizione Gold lunga circa 9 mesi. Signorini ha smentito la presunta indiscrezione parlando di fake news e poi ha aggiunto che, esattamente come il fan che gli ha scritto, anche secondo lui il GF dovrebbe durare massimo tre mesi come era al principio.

Curiose anche le risposte su alcune conduttrici. Signorini ha svelato di “amare” Francesca Fagnani e anche di essere fan de L’Isola. A chi gli ha chiesto, infatti, un pensiero su Veronica Gentili: “Certo che seguo. Mi piace molto”, ha replicato il conduttore che ha anche aggiunto di gradire il ruolo di Pretelli come inviato in Honduras.