Cesare Cremonini paparazzato con Caterina Licini: tra colazioni e tour, la coppia fa parlare ancora. “Tra loro non è mai finita”.

Cesare Cremonini torna al centro del gossip dopo essere stato paparazzato in compagnia di Caterina Licini, ex ballerina di Amici e attuale copywriter. Le foto pubblicate dal settimanale Chi mostrano i due insieme mentre fanno colazione, in un clima rilassato e complice, alimentando le voci su un possibile ritorno di fiamma.

La notizia arriva a poche settimane da un altro gossip che ha fatto molto parlare, secondo cui sarebbe tornato il sereno tra il cantante e l’ex compagna Giorgia Cardinaletti. Ma allora qual è la reale situazione sentimentale di Cremonini? Scopriamo i dettagli.

Routine mattutina e tour: Caterina accanto a Cesare

Non è la prima volta che Cesare Cremonini e Caterina Licini vengono visti insieme: già lo scorso gennaio erano stati immortalati a Cortina durante una vacanza sulla neve.

Ora, a distanza di qualche mese, sembra che lei stia seguendo il cantante anche durante il suo attuale tour negli stadi italiani.

Cesare Cremonini – www.donnaglamour.it

Secondo quanto riportato, Cesare Cremonini si alza di buon’ora per iniziare le sue giornate con una colazione al fianco di Caterina. Insieme affrontano anche gli allenamenti mattutini prima di dedicarsi alle prove per i concerti. La prossima tappa del tour è prevista per il 15 giugno a Milano, con due date consecutive allo Stadio San Siro.

Nessun ritorno con Giorgia Cardinaletti

Se appena pochi giorni fa si era parlato di un riavvicinamento tra Cesare Cremonini e la giornalista Giorgia Cardinaletti, ex fidanzata con cui aveva avuto una relazione durata circa un anno e mezzo, ora sembra che la presenza di Caterina Licini abbia definitivamente chiuso quel capitolo.

Le apparizioni del cantante con l’ex ballerina fanno pensare che tra i due ci sia più di una semplice amicizia.