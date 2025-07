Momento non facilissimo per l’ex Uomini e Donne, Federico Gregucci, che si trova in ospedale. La moglie, Clarissa Marchese, ha fatto il punto.

Sono senza dubbio tra le coppie più seguite di quelle uscite da Uomini e Donne e dopo il matrimonio, anni fa, il loro seguito è ancora aumentato. Stiamo parlando di Federico Gregucci e Clarissa Marchese che dopo aver acquistato una super casa, in queste ore hanno dovuto affrontare delle problematiche di salute legate alle condizioni del ragazzo che sta facendo dentro e fuori dagli ospedali.

Federico Gregucci e l’operazione

Non sono giorni facili per l’ex volto di Uomini e Donne, Federico Gregucci. A fare chiarezza su quanto sta capitando al ragazzo è stata sua moglie, Clarissa Marchese, che ha spiegato via social le disavventure vissute negli ultimi tempi da lui e in generale da tutta la famiglia. Pare, infatti, che qualche tempo fa, il 20 maggio scorso, Gregucci si sia sottoposto ad un intervento alla caviglia che, però, gli sta andando dei problemi.

Clarissa Marchese – www.donnaglamour.it

In particolare, l’ex UeD ha fatto un’artroscopia “per risolvere un problemino di due osteofiti, perché gli faceva tanto male”. Nonostante l’operazione sia andata bene, da settimane “entra ed esce dagli ospedali in tre regioni diverse” perché la ferita sta facendo fatica a guarire.

Come sta il ragazzo: parla Clarissa Marchese

In questa ottica, al netto di quelle che sarebbero le dimissioni ormai prossime del ragazzo, la Marchese ha voluto sottolineare come si senta in colpa per non essere sempre con suo marito a sostenerlo da vicino: “Aveva due buchetti nella caviglia. Uno dei due non sanava. Dava sempre problemi e fastidi. Prima di partire, Fede è andato in ospedale a Milano. Hanno pensato di mettere un punto perché la ferita era ampiamente esposta. Siamo partiti, ma per tutto il viaggio in nave lui lamentava un forte dolore e la caviglia effettivamente si stava gonfiando tantissimo. Arrivati in Sicilia siamo andati in ospedale, il dottore gliel’ha ripulita, ha tolto il punto […]”.

Successivamente però Gregucci ha fatto altri accertamenti e ha dovuto fare un “lavaggio della zona interessata che di fatto è un’operazione con due giorni di ricovero. Quindi sta iniziando un ciclo antibiotico di un mese e domani verrà dimesso”.

La Marchese, che sta seguendo la sorella che tra poco partorirà, ha quindi aggiunto: “Non vi nego che mi sento terribilmente in colpa per non essere accanto a lui. Ma non posso per cause di forza maggiore”, ha spiegato la donna ai fan nelle sue stories su Instagram. Ad ogni modo siamo sicuri che tutto si risolverà nel miglior modo possibile”.