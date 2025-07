Francesco Renga allo scoperto: “Il mio vero rapporto con Ambra”

Il noto cantante Francesco Renga è tornato a parlare del rapporto con Ambra Angiolini, sua ex e madre della giovane Jolanda e di Leonardo.

Li abbiamo visti emozionarsi come una vera famiglia solamente pochi giorni fa quando Ambra Angiolini e la figlia Jolanda hanno duettato insieme al Pride di Milano sulle note di ‘T’appartengo’. Adesso, Francesco Renga, al Corriere della Sera, in occasione di un evento organizzato per i suoi 40 anni di carriera al Lazzaretto di Bergamo, sabato 5 luglio, ha parlato di famiglia ma anche di musica.

Francesco Renga e i giovani artisti emergenti

La musica da sempre accompagna la vita di Francesco Renga che in occasione dei 40 anni di carriera sarà protagonista sabato prossimo di un evento, un concerto, al Lazzaretto di Bergamo. In questo senso, l’artista ha rilasciato un’interessante intervista nella quale ha parlato anche dei giovani cantanti emergenti con particolare focus su Olly e Blanco.

Francesco Renga – www.donnaglamour.it

Sulla sua carriera e l’evento celebrativo, Renga ha detto: “Sarà un concerto affascinante ed emotivamente pregno; il tour è stato pensato per celebrare ‘Angelo’, ma poi ho preparato una scaletta che ripercorre la mia carriera, tutte le tappe degli ultimi decenni, dal mio primo singolo ‘Affogo, baby’. Sarà bello rivedersi ed emozionarsi insieme”.

Poi sugli artisti emergenti: “Olly mi piace molto, anche Blanco scrive dei bellissimi pezzi. Non denigrerei mai i giovani, perché così sarei il vecchio. Come quando mio papà ascoltava Del Monaco e io volevo sentire Renato Zero che mi sembrava migliore, quando invece sono entrambi dei giganti della musica”.

Il rapporto con Ambra Angiolini

Nel corso dell’intervista al Corriere di cui vi stiamo riportando solo alcuni stralci, Renga ha parlato anche del sentimento e del rapporto che lo lega ad Ambra Angiolini, madre di sua figlia Jolanda e dell’altro figlio, Leonardo: “Volersi bene dopo una storia d’amore è possibile? Certamente, se l’amore è vero e genera qualcosa di così grande, come due figli, continua, anche se muta. Con Ambra mi confronto tutti i giorni. Il nostro rapporto è molto migliore adesso che quando stava finendo la convivenza. Tra noi non ci sono più gli attriti, le differenze e il disagio che ci hanno portato alla separazione”, ha detto il cantante.

Passaggio poi dedicato alla figlia: “Non le auguro di fare questo lavoro, semmai di rendere la sua vita un’opera d’arte”, ha concluso Renga con un bellissimo pensiero.