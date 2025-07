Chiara Nasti racconta sui social una brutta esperienza in treno: “Un ragazzo scansafatiche e maleducato mi ha preso in giro”.

La nota influencer Chiara Nasti ha raccontato ai suoi fan una “disavventura” vissuta durante un viaggio in treno. Ha, infatti, raccontato di aver viaggiato insieme alla sua bambina con numerosi bagagli, e quando ha chiesto, ciò che è successo le ha lasciato l’amaro in bocca. Sui social, però, non sono mancate le critiche. Ma scopriamo che cosa è successo.

Chiara Nasti: l’aiuto non gradito in treno

Nel suo sfogo pubblicato sui social attraverso le sue storie Instagram, Chiara Nasti ha spiegato di essersi fatta aiutare da un ragazzo che lavora sul treno proprio perché aveva le mani occupate tra valigie e passeggino.

Tuttavia, quello che inizialmente sembrava un gesto gentile, si è trasformato in un momento di disagio: “Dopo che mi ha aiutato con il passeggino mi ha sorriso chiedendomi: “Vuole anche un massaggio ai piedi?““, ha raccontato l’influencer.

La risposta di Chiara è stata immediata, definendo il gesto come “ironia” che lei non ha apprezzato affatto, giudicando il giovane “Scansafatiche e maleducato“.

Ma sotto al suo ultimo post sono arrivate le reazioni degli utenti social.

Il racconto di Chiara Nasti scatena polemiche e critiche social

Il racconto di Chiara Nasti ha subito attirato l’attenzione del suo pubblico e non sono mancati commenti critici. In molti hanno preso posizione, alcuni contestando il suo modo di gestire la situazione, altri attaccandola direttamente con frasi come “Chi si crede di essere?” o “Non sai portare un passeggino“.

Non è chiaro se le critiche fossero rivolte al video dove mostrava il passeggino o allo sfogo stesso, ma di certo la vicenda ha acceso un acceso dibattito sui social. Chiara Nasti risponderà alle critiche o sceglierà il silenzio? Non ci resta che attendere per scoprirlo.