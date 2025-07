Diletta Leotta è incinta? Spunta l’indiscrezione bomba sulla presunta seconda gravidanza della conduttrice televisiva.

Diletta Leotta torna prepotentemente al centro dell’attenzione mediatica con una nuova indiscrezione che ha subito fatto il giro del web: la conduttrice siciliana, che si sta godendo una vacanza romantica con il marito, secondo quanto riportato da una segnalazione pubblicata dall’esperta di gossip Deianira Marzano, sarebbe incinta del suo secondo figlio. Ma scopriamo tutti i dettagli del rumor dell’estate.

Diletta Leotta: voci di una seconda gravidanza

La voce è partita da una follower che avrebbe avvistato Diletta Leotta all’Ospedale San Raffaele di Milano, apparentemente per un’ecografia.

La notizia, pur non essendo stata confermata dai diretti interessati, ha subito acceso la curiosità dei fan e degli addetti ai lavori.

Diletta Leotta – www.donnaglamour.it

Diletta Leotta e il portiere tedesco Loris Karius hanno affrontato negli ultimi mesi una fase delicata, con alcune voci che parlavano di una possibile crisi. Tuttavia, i due non hanno mai commentato pubblicamente i rumors e, a giudicare dalle ultime apparizioni pubbliche, sembrano oggi più affiatati che mai.

La nascita della loro primogenita, Aria Rose, nel 2023 aveva rappresentato una svolta importante per la coppia, coronando il loro amore con l’arrivo di una bambina. Se l’indiscrezione fosse confermata, l’arrivo di un secondo figlio rafforzerebbe ulteriormente il legame tra la conduttrice e il calciatore.

Carriera in ascesa: Diletta Leotta diventa attrice

Oltre alla vita privata, Diletta Leotta è anche impegnata su diversi fronti professionali. Nelle prossime settimane, infatti, la vedremo nel cast della nuova stagione di Don Matteo, accanto a Raoul Bova.

Non è la prima volta che la conduttrice si cimenta con la recitazione: in passato ha già partecipato a pellicole come 7 ore per farti innamorare e Chi ha incastrato Babbo Natale?.

In attesa di conferme ufficiali sulla presunta gravidanza, i riflettori restano puntati su Diletta Leotta, ancora una volta protagonista assoluta del gossip italiano.