Michelle Hunziker in vacanza con Nino Tronchetti Provera e le sue figlie: l’amore diventa sempre più serio.

L’estate 2025 segna un nuovo capitolo nella vita di Michelle Hunziker, volto amatissimo della televisione italiana, e del suo nuovo compagno, l’imprenditore Nino Tronchetti Provera. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, i due sono stati fotografati a largo di Capalbio, in Toscana, mentre si godevano una romantica vacanza in barca. Con loro, anche le figlie dell’imprenditore e alcune amiche: un quadro che parla chiaro e racconta una famiglia allargata in divenire. Ma scopriamo i dettagli.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: un amore sempre più solido

La relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, cugino di Marco e fondatore del fondo Ambienta, non è più un mistero. Insieme da alcuni mesi, si sarebbero conosciuti circa un anno fa grazie a conoscenze comuni nel mondo dell’imprenditoria.

Le prime paparazzate risalgono a gennaio, ma oggi i due sembrano più uniti che mai. Dopo il bacio pubblico al concerto di Vasco Rossi, la presenza delle rispettive figlie durante le vacanze dimostra un coinvolgimento familiare profondo.

Qui le foto pubblicate da Chi.

Nino Tronchetti Provera ha 56 anni, tre figlie da un precedente matrimonio con Francesca Malgara e una carriera di successo nel campo della sostenibilità ambientale.

Descritto come un uomo brillante e dal pensiero rapido, Nino sembra essere il partner solido e riservato che Michelle aspettava da tempo.

Michelle Hunziker pronta per una nuova fase di vita

Dopo anni sotto i riflettori e diverse relazioni importanti, Michelle Hunziker appare finalmente serena accanto a un uomo riservato ma coinvolto. Il sorriso che mostra nei recenti scatti non lascia dubbi: tra i due è nato qualcosa di autentico. Che sia davvero Nino l’uomo giusto per lei? L’armonia tra i figli e la complicità della coppia fanno ben sperare.

Restiamo in attesa di eventuali dichiarazioni ufficiali, ma una cosa è certa: Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera fanno sul serio.