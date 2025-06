Chiara Nasti in vacanza col jet privato scatena polemiche online: l’influencer bersagliata dalle critiche social.

Chiara Nasti è di nuovo al centro delle polemiche. L’influencer napoletana, moglie del calciatore Mattia Zaccagni, ha deciso di concedersi una vacanza al mare con i figli, volando su un jet privato. Le immagini del viaggio, condivise come di consueto sui social, hanno fatto esplodere una valanga di critiche da parte degli utenti. Ma scopriamo cos’è successo.

Chiara Nasti nella polemica: “C’è gente che non arriva a fine mese”

La parola chiave è sempre la stessa: lusso ostentato. I follower non hanno digerito le foto scattate a bordo del jet, soprattutto in un periodo storico segnato da difficoltà economiche per molte famiglie italiane. “C’è gente che non arriva a fine mese” scrive un utente, che rapidamente ha ottenuto centinaia di like e commenti di approvazione.

Se l’ostentazione del lusso ha suscitato indignazione, un altro dettaglio ha contribuito ad alimentare la polemica: Chiara Nasti è stata fotografata con i piedi, sandali compresi, appoggiati sui sedili in pelle del jet privato. Un gesto che molti hanno definito “maleducato” e che ha scatenato ulteriori commenti negativi.

Il post incriminato, pubblicato sul profilo di Mattia Zaccagni, si è trasformato in un campo di battaglia virtuale.

Il lusso dei vip divide

La vicenda di Chiara Nasti evidenzia ancora una volta il divario sociale percepito tra il mondo dei vip e quello della “gente comune”. Se da un lato i social servono per condividere momenti di vita personale, dall’altro espongono i personaggi pubblici a giudizi feroci e costanti.

La domanda che molti si pongono è: quanto è giusto mostrare la propria vita di lusso in un momento in cui tanti faticano ad arrivare a fine mese? Nel caso di Chiara Nasti, il confine tra ispirazione e provocazione sembra essere sempre più sottile. Ora non ci resta che attendere per scoprire se l’influencer risponderà alla polemica.