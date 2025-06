Bianca Balti critica Fedez per la sua presenza al congresso di Forza Italia: è bufera sui social. Scopri cos’è successo.

La presenza di Fedez al congresso dei giovani di Forza Italia aveva destato grande scalpore sin dal suo annuncio, e ora che l’evento si è concluso, la sua partecipazione ha scatenato una vera e propria tempesta mediatica.

Tra i commenti più duri spicca quello di Bianca Balti, che ha voluto dire la sua sulla decisione del rapper di prendere parte all’evento di Forza Italia. Ma scopriamo che cosa ha detto la top model.

Bianca Balti contro Fedez: “Il peggio”

La top model italiana ha definito il rapper “Il peggio“, esprimendo in appena due parole un dissenso netto e senza mezzi termini. Il commento della modella ha fatto rapidamente il giro del web, accendendo il dibattito tra fan, detrattori e semplici curiosi.

Bianca Balti la tocca piano👀



Fedez, pur di far parlare di sè, decide di fare la scimmia altalenante: va dove gli fa più comodo.

Da sostenitore del ddl zan a simpatizzante della destra…uno non è che non possa cambiare fazione, ma ha venduto i propri ideali al miglior offerente pic.twitter.com/LTeZD08THJ — tönia (@anxvenus) June 1, 2025

Durante l’evento tenutosi a Roma, Fedez ha sorpreso il pubblico con un intervento dai toni critici verso il sindaco di Milano, Beppe Sala, e verso la sinistra, accusata di non accettare il dialogo.

Il rapper ha affermato di non voler rifiutare il confronto con chi ha idee diverse dalle sue, alimentando le speculazioni su un possibile riposizionamento politico.

Bianca Balti non ci sta: la dura critica

La risposta di Bianca Balti non si è fatta attendere. Con un commento sulla pagina Instagram di La Repubblica, la top model ha criticato duramente la scelta del rapper, lasciando intendere un netto dissenso nei confronti della sua partecipazione alla convention. “Il peggio lui“, ha scritto senza giri di parole, scatenando una pioggia di reazioni tra chi la sostiene e chi difende Fedez.

L’intervento di Bianca Balti ha diviso il pubblico. C’è chi la elogia per il coraggio e la coerenza, e chi la accusa di giudicare senza conoscere le reali intenzioni del cantante. Ma ora i fan del rapper si chiedono: Fedez risponderà alla critica della top model? Non ci resta che attendere per scoprirlo.