La notizia della tragica morte di Jonathan Joss ha sconvolto il mondo dello spettacolo. L’attore, noto per aver doppiato John Redcorn nella serie animata King of the Hill, è stato ucciso a San Antonio, in Texas. Secondo quanto riportato da TMZ e da diverse testate, Joss è stato colpito da numerosi proiettili durante un’aggressione avvenuta dopo una lite con un vicino. Ma scopriamo tutti i dettagli della terribile vicenda.

In una toccante lettera condivisa pubblicamente, Tristan Kern de Gonzales, marito di Jonathan Joss, ha raccontato una versione diversa rispetto a quella inizialmente diffusa dai media.

Jonathan Joss, the voice of John Redcorn in ‘King of The Hill’, has sadly passed away at the age of 59 after being shot in a homophobic attack.



His husband has written the below statement. pic.twitter.com/hSnw3iSFvG