Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle? Milly Carlucci ci riprova, ma non mancano le criticità. Scopri l’indiscrezione.

Il mondo dello spettacolo italiano è in fermento per un’indiscrezione che, se confermata, segnerebbe uno dei momenti televisivi più clamorosi dell’anno: Chiara Ferragni potrebbe partecipare alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. A rilanciare la notizia è il direttore di Novella 2000, attraverso un video virale pubblicato sui social de La Vita in Diretta. Ma scopriamo tutti i dettagli del rumors.

Milly Carlucci ci riprova: rinnovato l’invito a Chiara Ferragni

Nel filmato, Roberto Alessi afferma: “Mi danno per certa la partecipazione di Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle. Pasquale La Rocca farà coppia con lei“. Una dichiarazione che ha immediatamente scatenato curiosità, entusiasmo e anche qualche scetticismo sui social network.

Non è la prima volta che il nome di Chiara Ferragni viene accostato al celebre dance show di Rai 1. In passato, Milly Carlucci aveva già tentato di portare l’imprenditrice digitale sulla pista da ballo, senza però riuscirci. Oggi, la situazione sembrerebbe essere cambiata, anche se i dubbi restano.

Il problema delle vicende giudiziarie

A gettare acqua sul fuoco è intervenuto il giornalista Gabriele Parpiglia, che su X (ex Twitter) ha chiarito come la partecipazione di Ferragni non sarebbe affatto certa. Il motivo? Le vicende giudiziarie legate al cosiddetto “pandoro gate“.

Parpiglia scrive: “A settembre c’è un procedimento e i suoi legali le hanno proibito qualsiasi apparizione in TV fino alla fine del processo per truffa“.

La verità, come spesso accade, potrebbe trovarsi nel mezzo. Una cosa è certa: il nome di Chiara Ferragni continua a far discutere e l’eventuale partecipazione allo show rappresenterebbe un evento senza precedenti per il programma e per il panorama televisivo italiano. Per il momento non ci resta che attendere l’ufficialità della notizia.