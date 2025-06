Emma D’Aquino annuncia in diretta la chiusura del programma Sabato in Diretta, poi spiega: “Non è una mia scelta”.

Si è già conclusa l’avventura di Emma D’Acquino a Sabato in Diretta, il programma che aveva fatto il suo esordio proprio lo scorso anno. Il celebre volto del giornalismo italiano, infatti, ha annunciato in diretta televisiva la chiusura del programma, andato in onda su Rai 1 per una sola stagione. Ma cos’è successo e come mai i vertici Rai sono giunti a questa conclusione? Scopriamo che cosa ha dichiarato la giornalista in diretta televisiva.

Emma D’Aquino dice addio a Sabato in Diretta

Durante l’ultima puntata trasmessa sabato 31 maggio, la conduttrice ha espresso il proprio dispiacere, chiarendo che la decisione non è dipesa da lei: “Questo saluto non è un arrivederci purtroppo, perché a settembre Sabato in Diretta non tornerà in onda. Certamente non per scelta mia” sono state le sue parole.

Con voce emozionata e parole cariche di riconoscenza, Emma D’Aquino ha salutato il pubblico, definendo l’esperienza come una delle più significative della sua carriera: “Tra le più belle e le più care che mi porto dietro da sempre“.

La giornalista ha ringraziato i telespettatori per il supporto ricevuto attraverso Rai Play, i social e i numerosi messaggi di affetto.

Qui il video dell’annuncio in diretta.

Emma d'Aquino chiude in polemica 'Sabato in diretta': "Non tornerà a settembre e certamente non per scelta mia". pic.twitter.com/bZdC0hxkMe — LALLERO (@see_lallero) May 31, 2025

Una chiusura inattesa che lascia l’amaro in bocca

Nonostante gli ascolti in crescita e il gradimento del pubblico, Sabato in Diretta non tornerà nella programmazione autunnale di Rai 1. Le parole della conduttrice lasciano intendere una scelta imposta dai vertici Rai.

Tuttavia, Emma D’Aquino si è detta fiera del lavoro svolto, sottolineando l’impegno, la libertà creativa e la professionalità con cui ha portato avanti il progetto.

Con il suo stile sobrio, serio e al tempo stesso coinvolgente, Emma D’Aquino ha conquistato una fetta importante di pubblico, che ora si interroga sul suo futuro televisivo. L’annuncio della chiusura improvvisa ha già scatenato numerose reazioni sui social.

Nonostante l’amarezza, la conduttrice ha chiuso con un augurio semplice ma sentito: “Buona estate a tutti, e speriamo che la pace possa riconquistare il mondo“.