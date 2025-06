Bianca Atzei bacia il figlio in bocca e pubblica gli scatti: scoppia la bufera sui social per le foto pubblicate su Instagram.

Bianca Atzei è finita al centro della polemica, ma la sua musica non c’entra niente. La cantante, madre del piccolo Noa avuto con Stefano Corti, ha pubblicato su Instagram alcune foto che hanno immediatamente scatenato un’ondata di critiche. Il motivo? Alcuni scatti in cui bacia in bocca suo figlio di appena due anni, gesto che ha diviso il pubblico tra chi lo ritiene affettuoso e chi, invece, lo giudica inappropriato. Ma scopriamo tutti i dettagli della polemica che l’ha coinvolta.

I commenti sui social: “Basta con questi baci in bocca”

Le immagini condivise da Bianca Atzei raccontano momenti di spensieratezza: passeggiate sulla spiaggia, giochi con la sabbia e sorrisi tra madre e figlio.

Tuttavia, alcune pose sono state definite “provocanti” da diversi utenti, che accusano la cantante di voler attirare attenzione più su sé stessa che sul tenero legame con Noa. “Mamma mia questi baci in bocca ai figli, basta” si legge tra i commenti più duri.

Il dibattito si è rapidamente allargato, toccando un tema che ciclicamente ritorna: è giusto baciare i figli in bocca? Un gesto d’affetto o un’abitudine da evitare? Non è la prima volta che il gesto crea scalpore. In passato, anche Eros Ramazzotti era stato criticato per aver baciato sulle labbra la figlia Aurora, allora ventisettenne.

Una questione di abitudini culturali o di buon senso

Il gesto di Bianca Atzei ha acceso una polemica che riflette opinioni molto diverse. In alcune culture, baciare i figli sulle labbra è del tutto normale; in altre è considerato un gesto troppo intimo. Nel caso dei personaggi pubblici, però, ogni gesto viene amplificato e sottoposto al giudizio del web.

Finora, Bianca Atzei ha scelto di non rispondere direttamente alle accuse, continuando a condividere momenti della sua vita da mamma.