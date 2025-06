Giorgia ignorata da Fabri Fibra al Radio Italia Live: la sua reazione dolce e spontanea commuove i fan. Scopri il video.

Durante la serata inaugurale del Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano, un momento inaspettato ha visto protagonista Giorgia, amatissima cantante romana e conduttrice di X Factor. In un’intervista a margine dell’evento, la cantante ha rivelato con grande dolcezza di essere rimasta delusa per non essere stata salutata da un collega che stima profondamente: Fabri Fibra. La sua reazione ha fatto rapidamente il giro del web commuovendo i fan della cantante. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

“Forse non gli piaccio”: la reazione sincera di Giorgia

Intervistata da Cecilia Cantarano per TikTok, Giorgia ha raccontato: “Farei un featuring con Fabri Fibra ma non mi ha salutata neanche… Forse non gli piaccio, non si può piacere a tutti“. Le sue parole, pronunciate con un sorriso amaro ma pieno di genuinità, hanno fatto rapidamente il giro dei social, intenerendo migliaia di fan.

Qui il video dell’intervista che ha fatto il giro del web.

“con chi faresti un feat stasera?”

“con fibra ma non mi ha salutato neanche🤷🏻‍♀️☹️, forse non gli piaccio 🥺”



io mi metto a piangere per la dolcezza, fibra saluta Giorgia la prossima volta!!!! pic.twitter.com/ySyizB3UQ8 — michelle ౨ৎ (@stonaataa) May 31, 2025

La frase conclusiva, “Salutamelo quando lo vedi. A me lui piace invece” ha confermato ancora una volta la sensibilità e l’umiltà che da sempre contraddistinguono Giorgia, nonostante la sua lunga carriera e il talento indiscusso.

La reazione del web e l’attesa per Fabri Fibra

Il popolo del web si è stretto attorno alla cantante, apprezzando il suo atteggiamento sincero e privo di rancore. In molti si chiedono ora se arriverà una risposta da parte di Fabri Fibra, che potrebbe cogliere l’occasione per chiarire il fraintendimento e, magari, dare finalmente vita a quel duetto che Giorgia sogna da tempo.

Nel frattempo, la vicenda conferma quanto l’artista sia amata non solo per la sua voce inconfondibile, ma anche per la sua straordinaria autenticità. E se da un mancato saluto potesse nascere una grande collaborazione musicale? I fan lo sperano.