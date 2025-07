Fedez parla della paternità dopo la separazione da Chiara Ferragni: “Niente tate, solo mio padre a darmi una mano”.

È ormai oltre un anno che Fedez e Chiara Ferragni non mostrano più il volto dei loro figli, Leone e Vittoria, sui social, ma di certo l’attenzione verso di loro resta, non solo da parte dei genitori ma anche dai fan. In un’intervista senza filtri, Fedez ha rivelato qual è oggi il rapporto con i figli dopo la separazione da Chiara. Una rivelazione toccante che svela un nuovo modo di vivere la famiglia. Ma scopriamo che cosa ha raccontato.

Fedez si racconta: la nuova vita da padre separato

Fedez ha deciso di aprirsi in un’intervista molto personale concessa a Gabriele Vagnato, raccontando il delicato equilibrio che ha cercato di costruire dopo la separazione da Chiara Ferragni.

Il momento più toccante del racconto di Fedez riguarda la paternità. “L’unica decisione che ho preso è di non avere tate” ha dichiarato. Una scelta consapevole, maturata per vivere ogni istante insieme ai bambini nella maniera più autentica possibile.

A supportarlo, oggi, c’è suo padre, diventato una presenza fissa nella sua casa: “Avere tuo padre sempre in casa a 35 anni non è il massimo, ma è lui che mi aiuta“.

La reazione dei figli: “Ti piange il cuore”

Parlando del modo in cui Leone e Vittoria hanno reagito alla separazione, Fedez ha ammesso: “Ci hanno chiesto il perché… abbiamo spiegato. Ti piange il cuore, non è semplice“. Ma nonostante il dolore inevitabile di una rottura familiare, il rapper ha ribadito che l’amore per i figli resta immutato e che, anche se separati, si può continuare a essere una famiglia.

Fedez ha inoltre svelato che la gestione dei figli avviene secondo giorni prestabiliti, in modo equo con l’ex moglie. “Sono fortunato, tanti padri non possono dire lo stesso” ha affermato. E sul suo stile genitoriale ammette: “Se li vizio? Purtroppo sì“.