Arianna David confessa di aver pensato di farla finita dopo la chiusura dei programmi di Barbara D’Urso: il toccante racconto.

Quando un programma televisivo chiude, a risentirne non è solo il conduttore o la conduttrice televisiva, ma anche lo staff e gli altri volti protagonisti. Arianna David, ex Miss Italia e volto noto dei salotti televisivi italiani, ha raccontato in un’intervista a Storie al bivio Show il periodo drammatico che ha vissuto dopo la chiusura dei programmi di Barbara d’Urso su Canale 5. L’ex opinionista, infatti, si è detta profondamente segnata dalla perdita improvvisa del lavoro, tanto da cadere in uno stato di profonda depressione che l’ha spinta a pensare il peggio. Ma scopriamo cos’ha detto.

“Mi vedevo sparire”: Arianna David racconta i mesi più duri

“L’anno scorso mi sono trovata cinque, sei mesi senza lavoro. È stato devastante” ha confessato Arianna David a Monica Setta.

La modella ha spiegato di aver rivissuto lo stesso dolore provato nel 2012, precipitando nuovamente in una spirale di sofferenza psicologica.

Arianna David – www.donnaglamour.it

Il calo di peso, lo stress e la sensazione di smarrimento l’hanno portata sull’orlo del baratro: “Mi sono ritrovata a 42 chili, e non era anoressia. Era solo tanto, tantissimo stress“. Un momento difficilissimo che l’ha portata anche a pensare di farla finita con un gesto estremo.

Il gesto estremo e la rinascita grazie alla famiglia e alla terapia

Il racconto più scioccante arriva quando Arianna David ammette di aver sfiorato il gesto estremo: “Ero talmente stressata che ho preso la rincorsa verso il balcone. Non volevo più soffrire“.

Solo l’intervento delle persone a lei più vicine e l’inizio di un percorso psicoterapeutico hanno evitato il peggio.

Fortunatamente oggi Arianna David sta meglio. Il sostegno del compagno, della famiglia e delle amiche, tra cui proprio Monica Setta, è stato fondamentale per la sua rinascita.