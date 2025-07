Nuovo scontro social tra Morgan e Angelica Schiatti dopo il fallimento della mediazione, il processo per stalking continua.

Fallisce il tentativo di giustizia riparativa per Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, imputato per stalking e diffamazione aggravata nei confronti dell’ex compagna Angelica Schiatti. Dopo l’udienza di martedì 1 luglio al Tribunale di Lecco, la causa proseguirà con una nuova udienza fissata per il 9 settembre 2025. Dopo la decisione del giudice, riprende lo scontro social. Ma scopriamo che cosa è successo.

Morgan si sfoga dopo l’udienza

Secondo quanto riportato dai principali media locali, Morgan aveva avanzato un’offerta risarcitoria di 15mila euro, rifiutata dalla parte offesa, che ne richiede invece 150mila. I fatti contestati risalgono agli anni 2020-2021, quando l’artista avrebbe inviato una serie di messaggi e telefonate considerate persecutorie. Accuse che Morgan respinge con decisione.

A seguito dell’udienza, il cantante ha pubblicato un video sui social spiegando la sua versione dei fatti. Ha sottolineato come il giudice abbia accolto un’eccezione preliminare della difesa, affermando che il reato non ha una gravità tale da giustificare la procedibilità d’ufficio.

Morgan ha anche precisato che la somma offerta è stata versata come gesto civico e non come ammissione di colpa. Nel post, ha dichiarato: “Attendo con serenità l’udienza di settembre, sapendo di aver agito secondo coscienza“.

La replica di Angelica Schiatti: “Nessuna sentenza, solo rinvio”

Non si è fatta attendere la risposta di Angelica Schiatti, che ha accusato Morgan di mistificazione. Secondo la cantautrice, l’udienza non ha stabilito alcuna innocenza, ma solo un rinvio per vagliare una nuova eccezione sollevata dalla difesa.

In un lungo post, Schiatti ha parlato apertamente di “strategie per prendere tempo” e ha accusato l’ex compagno di voler scoraggiare il procedimento attraverso richieste dilatorie. “Spoiler: no, non mollo“, ha scritto, sottolineando la sua volontà di andare avanti per ottenere giustizia.