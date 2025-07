Teresa Cilia assolta dopo sei anni: la denuncia di Raffaella Mennoia smontata dal giudice. Scopri tutti i dettagli.

Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, rompe il silenzio dopo la sentenza definitiva che l’ha vista assolta dalle accuse mosse da Raffaella Mennoia, storica autrice del dating show di Canale 5. Dopo ben sei anni di battaglie legali, l’ex tronista ha deciso di raccontare tutto, pubblicando sui social alcuni stralci della sentenza che confermerebbero l’infondatezza delle accuse a suo carico. Ma scopriamo i dettagli.

Le accuse e la sentenza: cosa dice il giudice

Secondo quanto emerso, Raffaella Mennoia avrebbe denunciato Teresa Cilia per aver utilizzato il suo nome e quello del programma Uomini e Donne con l’intento di ottenere visibilità e aumentare i follower su Instagram.

Inoltre, si parlava di presunti illeciti e pubblicità non dichiarate.

Tuttavia, la sentenza è chiara: “Il fatto non risulta vero“. L’unico riferimento ritenuto concreto riguarda un video legato a un episodio noto tra Mennoia e l’ex tronista Jack Vanore.

Il giudice ha respinto le tesi dell’accusa e ha sottolineato come le dichiarazioni pubbliche di Teresa Cilia non abbiano avuto carattere diffamatorio né siano state fatte con intento calunnioso.

Il dolore di Teresa Cilia e lo sfogo su TikTok

Teresa Cilia ha affidato a TikTok e Instagram il suo lungo sfogo, raccontando il peso di sei anni di battaglie legali, spese, udienze e dolore.

Ha paragonato la sua situazione a “Davide contro Golia“, definendosi sola contro “Un esercito di avvocati“. Ha ribadito di non aver mai cercato fama facile e di aver sempre lavorato con onestà, senza voler danneggiare nessuno.

Tra i momenti più toccanti, l’ex tronista ha sottolineato come la diffida ricevuta sia stata inizialmente negata dalla controparte, ma poi confermata dal giudice, e ciò ha aggiunto ulteriore amarezza a una vicenda già complessa e dolorosa.

Ma mentre Teresa Cilia ha scelto di condividere la sua verità con i follower, Raffaella Mennoia non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione pubblica in merito alla sentenza. Il suo profilo social, infatti, resta silente su una vicenda che ha tenuto banco per anni tra i fan di Uomini e Donne.

Teresa Cilia ha, inoltre, annunciato che tornerà presto a parlare, promettendo nuovi dettagli su quanto accaduto.