Fedez chiarisce: nessuna storia con Clara. Gabriele Vagnato rivela: “Non stanno insieme, lui ha un’altra”, tutti i dettagli.

Da settimane i gossip su una possibile relazione tra Fedez e la cantante Clara si rincorrono senza sosta. I due artisti sono stati spesso visti insieme, anche per motivi professionali, e ciò ha facilmente alimentato le voci su un presunto flirt. A fare chiarezza ci ha pensato il creator Gabriele Vagnato, che ha trascorso 24 ore con la coppia per cercare di scoprire la verità sul loro rapporto. Ecco che cosa ha scoperto trascorrendo una giornata con il rapper e la cantante.

Gabriele Vagnato: la verità su Fedez e Clara

Il risultato dell’“indagine” di Vagnato? Una doccia fredda per chi sperava in una nuova love story: “Non stiamo insieme” ha affermato chiaramente Fedez, smentendo ogni coinvolgimento sentimentale con Clara. Anzi, il rapper ha lasciato intendere di avere già un’altra donna nella sua vita, con la quale aveva in programma un appuntamento proprio la sera stessa.

Durante la giornata trascorsa con Vagnato, Fedez si è mostrato senza filtri, parlando apertamente anche del suo uso di marijuana. “Ho cominciato dopo Sanremo, quando prendevo un farmaco con forti effetti collaterali. La marijuana era l’unica cosa che mi aiutava” ha spiegato.

Oggi non assume più quel farmaco, ma ha mantenuto l’abitudine di fumare per gestire i pensieri e l’ansia. “Fumo perché non posso bere. E non voglio più fingere di essere perfetto“.

Un libro in arrivo e nuove rivelazioni personali

Fedez ha anche annunciato di essere al lavoro su un libro autobiografico in cui affronterà i momenti più difficili della sua vita. In ordine: il tumore, il periodo prima di Sanremo, il divorzio da Chiara Ferragni, il bacio con Rosa Chemical, e il litigio con Luis Sal. Momenti che, secondo le sue parole, lo hanno profondamente segnato.

Sulla relazione con Clara, quindi, cala definitivamente il sipario. Nonostante la chimica percepita da molti, Fedez ha voluto ribadire: “Non sono innamorato e non vorrei innamorarmi di nuovo“. Parole che mettono fine, almeno per ora, a ogni speranza di veder nascere una nuova coppia nel panorama musicale italiano.