Pupo racconta l’incontro in aeroporto con Al Bano: “Sto dalla sua parte”, la rivelazione e la confessione sulla ludopatia.

Enzo Ghinazzi, meglio conosciuto come Pupo, si è aperto in una toccante intervista rilasciata a La Nazione in cui ha raccontato il lungo e doloroso percorso attraverso la dipendenza dal gioco d’azzardo. Ma non solo. Infatti, il cantante, oltre a raccontare come ne è uscito, ha anche rivelato di aver incontrato Al Bano, e ciò che ha rivelato ha sorpreso i fan dei due cantanti. Scopriamo che cosa ha detto.

“L’amore mi ha salvato”: la chiave per uscire dall’inferno del gioco

Il celebre cantautore toscano ha spiegato di aver iniziato giovanissimo, in un ambiente familiare dove il gioco era la norma: “Sono nato in un circolino che era una bisca clandestina. La gestiva mio padre“.

Il demone del gioco ha segnato profondamente la sua vita. “Ho pensato anche al suicidio” ha rivelato Pupo, ripercorrendo il momento più buio degli anni ’80, quando era sommerso dai debiti. “Mi sono ritrovato solo, con un unico obiettivo: vincere al casinò per saldare le banche. L’azzardo ti porta nel baratro. Il mio lavoro mi aiutò a ritrovare dignità e autostima. Questo mi ha salvato“.

Pupo

La confessione più forte arriva quando Pupo racconta come è riuscito a superare la ludopatia: “Bisogna convincere le famiglie a usare l’unica vera cura: l’amore. È così che io ne sono uscito“.

L’incontro con Al Bano e la solidarietà con il cantante

Dieci giorni fa, Pupo ha raccontato di aver incontrato Al Bano in aeroporto, dopo un periodo di rapporti freddi. La causa? Una divergenza di opinioni sulla guerra in Ucraina.

“Era da parecchio che non ci vedevamo. Una leggera divergenza di punti di vista sulla vicenda russo-ucraina, aveva un po’ raffreddato i nostri rapporti. Ci siamo salutati cordialmente e, stringendogli la mano, mi sono complimentato per lui per aver finalmente deciso di tornare ad esibirsi in Russia, come da qualsiasi altra parte” ha raccontato.

Infine, ha concluso: “Sulla polemica che è poi nata fra Albano e la sua ex moglie, Romina Power, io sto dalla parte di lui“.