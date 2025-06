Il giovane cantante appena uscito da Amici, Trigno, nel mirino della sua ex, Ege Monaco. Le parole sulla loro relazione terminata.

Non solo la ormai nota querelle andata in scena tra lui e l’ex prof di Amici, Luca Jurman. Trigno è tornato protagonista di qualche polemica anche dopo la fine del talent di Canale 5. A chiamarlo in causa è stata la sua ex, Ege Monaco, che ha rilasciato una particolare intervista a DiPiù nella quale ha avuto parole decisamente forti per il giovane cantante.

Trigno e il rapporto con l’ex Ege Monaco

Ha vinto la categoria cantanti ad Amici nell’ultima edizione del talenti di Canale 5, ma Trigno è riuscito a far parlare anche per altre ragioni non legate alla sua musica. Il giovane, infatti, ha intrapreso una storia d’amore con la ballerina Chiara facendo arrabbiare la sua ex, Ege Monaco. La ragazza, infatti, aveva già manifestato durante il programma diverso fastidio per la situazione che si era creata.

“Lei è una grandissima zo****a, perché sapeva bene che lui era impegnato e invece si è subito buttata senza pensarci. E lui è un grande str***o”, erano state alcune delle parole della Monaco durante la trasmissione quando il cantante si era avvicinato a Chiara.

Le accuse della ragazza

Adesso, a DiPiù citato anche da Biccy e altri media, la giovane Ege ha sottolineato alcune difficoltà personali vissute quando, di fatto, ha visto Trigno fidanzarsi con Chiara. “Sono stata malissimo. Ho iniziato a prendere ansiolitici per calmarmi. Non vivevo più, per questo amore finito senza rispetto. La separazione da Trigno ha riaperto i miei problemi legati all’abbandono. Avevo bisogno di un supporto psicologico, lo ammetto, non vivevo più, per questo amore finito senza rispetto”.

La Monaco ha quindi aggiunto di aver fatto terapia per cercare di superare la delusione d’amore che aveva riaperto ferite del passato Il titolo scelto per il pezzo e l’intervista, in questo senso, ha riassunto bene la posizione di Ege: “Caro Trigno, tu mi ha tradito in televisione davanti a tutti e io sono finita in terapia“.