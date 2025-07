Chi vince l’Isola dei Famosi 2025? I pronostici non hanno dubbi: ecco la classifica

I sondaggi e i pronostici non hanno alcun dubbio: ecco chi vince l’Isola dei Famosi 2025 e come sarà la classifica finale.

L’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi sta per giungere a conclusione. Una stagione che, in termini di ascolti, non è stata così brillante, ma che è comunque riuscita a catturare l’attenzione del grande pubblico. Ma chi vince? Secondo i sondaggi e i pronostici non ci sono dubbi: ecco come dovrebbe essere la classifica finale.

Isola dei Famosi 2025: chi vince secondo i pronostici

Mercoledì 2 luglio va in onda la finale dell’Isola dei Famosi 2025, la prima edizione condotta da Veronica Gentili. In gioco sono rimasti: Cristina Plevani, Omar Fantini, Mario Adinolfi, Loredana Cannata, Teresanna Pugliese e Jey Lillo. Chi riuscirà a tornare in Italia con la vittoria? Secondo i bookmakers non c’è alcun dubbio: vince la Plevani. Un pronostico neanche troppo sbagliato, soprattutto se pensiamo che è stata lei a trionfare nella primissima stagione del Grande Fratello.

Da quel momento sono trascorsi venticinque anni, ma Cristina continua a essere molto amata dal pubblico. Non a caso, la sua vittoria è pagata pochissimo: 3.00. Sempre parlando di quotazioni, che ricordiamo non devono essere lette come se fossero verità assolute, la Plevani potrebbe contendersi la vittoria con Teresanna Pugliese, che si attesta a 3.50. L’ex protagonista di Uomini e Donne, però, è in nomination con Lillo, per cui potrebbe anche essere eliminata senza essere eletta finalista.

Isola dei Famosi 2025: la classifica finale

A vincere l’Isola dei Famosi 2025, sempre secondo i bookmakers, dovrebbe essere Cristina o Teresanna. Potrebbe comunque esserci un colpo di scena. Considerando che Omar è quotato 4.00, Veronica Gentili potrebbe anche eleggerlo come vincitore. Al contrario, ci sono poche speranze per Mario (quota 4.50), Loredana (con 6.00) e Jey (con 7.50). Se i pronostici dovessero rispecchiare la realtà, la classifica finale sarebbe questa: