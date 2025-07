Scusa ma ti chiamo amore: trama, cast, curiosità e trailer del film con Raoul Bova

Una commedia romantica e ironica allo stesso tempo: stiamo parlando di Scusa ma ti chiamo amore. Ecco trama, cast, curiosità e trailer.

Per una serata all’insegna dell’amore impossibile (o apparentemente tale), il film Scusa ma ti chiamo amore è perfetto. Il cast è tutto italiano, così come la regia. II risultato è una commedia non impegnativa, ma che dà comunque qualche spunto di riflessione. Scopriamo la trama, il cast e il trailer.

Scusa ma ti chiamo amore: trama, cast, curiosità e trailer

Uscito nel 2008 con la regia di Federico Moccia, il film Scusa ma ti chiamo amore vede come protagonisti due attori molto amati: Raoul Bova e Michela Quattrociocche. La trama ruota attorno ad Alex, un pubblicitario di 37 anni da poco mollato dalla fidanzata, e Niki, ragazza di vent’anni più giovane che frequenta l’ultimo anno di liceo e vive ancora con i genitori.

Il primo incontro, così come vuole ogni commedia che si rispetti, è casuale e anche un po’ catastrofico. Eppure, tra i due scatta qualcosa a cui è impossibile resistere. Non importa la differenza d’età, né tantomeno l’ambiente diverso da cui provengono, Alex e Niki vogliono viversi. A mettere un pizzico di brio in più ci sono tutti gli altri personaggi che fanno da contorno, ossia gli amici di lei e quelli di lui.

Ecco il trailer della pellicola:

Incassi e cast del film di Federico Moccia

Scusa ma ti chiamo amore, con un incasso di 12,7 milioni di euro, è uno dei film che ha guadagnato di più al botteghino nella stagione cinematografica 2007-08. Il merito non è solo della trama, ma anche del cast. Oltre ai già citati Raoul Bova e Michela Quattrociocche, rispettivamente nei panni di Alex e Niki, troviamo: Michelle Carpente (Diletta), Francesca Ferrazzo (Erica), Beatrice Valente Covino (Olly), Veronika Logan (Elena), Luca Angeletti (Enrico), Ignazio Oliva (Flavio), Francesco Apolloni (Pietro), Riccardo Sardoné (Marcello), Davide Rossi (Fabio), Cecilia Dazzi (Simona), Francesca Antonelli (Susanna), Luca Ward. (Toni Costa) e Riccardo Rossi (prof. Martini).