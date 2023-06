Ecco quali sono le location di L’amore a domicilio, la commedia con protagonisti Simone Liberati e Miriam Leone.

Un giovane assicuratore, di nome Renato, che si innamora perdutamente di una ragazza, Anna, che è agli arresti domiciliari per una rapina a mano amarti. E per la ragazza che gli ha fatto perdere la testa, Renato è disposto a tutto. E’ questa, in estrema sintesi, la trama di L’amore a domicilio, commedia diretta da Emiliano Corapi che è uscita nelle sale cinematografiche nel 2019. Vediamo ora quali sono le location di L’amore a domicilio.

L’amore a domicilio: le location del film con Miriam Leone

La città nella quale è ambientato L’amore a domicilio è Roma ed è proprio nella Capitale che è stato girato il film. Scegliere le location giuste non è stato facile. “L’intenzione era di restituire il sapore della casa della madre, una casa che ha come lei degli eccessi. La scenografia e l’ambiente Ono stati trattati su di lei” ha spiegato proprio Emiliano Corapi.

Miriam Leone

Il film è ambientato nel quartiere San Giovanni di Roma, in rate le scene sono tate girate nel quartiere Tiburtino, nei pressi dell’università La Sapienza. Tutte le scene degli interni, comprese quelle del carcere, sono state invece ricreati nei vari teatri di Roma.

L’amore a domicilio: il cast del film

I due protagonisti principali di L’amore a domicilio sono Renato e Anna, il primo è interpretato da Simone Liberati, la seconda da Miriam Leone che, proprio per questo ruolo, ha vinto il Nastro d’argento come Migliore attrice in una commedia.

Il terzo protagonista del film è Fabrizio Rongione, che veste i panni di Franco, l’ex fidanzato di Anna che finirà per coinvolgere Renato in una rapina. Completano poi il cast principale della commedia Anna Ferruzzo, Luciano Scarpa, Antonio Milo e Maurizio Bianucci.

