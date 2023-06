Ecco dove vedere Italia-Francia in streaming: è la finale per il terzo posto della Nations League 2022/2023.

Giovedì 22 giugno l’Italia comincia il proprio Europeo Under 21, un campionato molto importante perché permette alle prime quattro classificate di ottenere il pass per partecipare alle Olimpiadi di Parigi del 2024. Per gli azzurrini di Paolo Nicolato sarà quindi importanti non sbagliare le varie gare, è anche per questo che il ct ha convocato anche giocatori già nel giro della nazionale maggiore come Sandro Tonali, Giorgio Scalvini e Wilfried Gnonto. La partita d’esordio è Francia-Italia: vediamo ora dove vederla in streaming e in TV.

Dove vedere Francia-Italia in streaming: il link

Come tutte le partite della nazionale italiana, sia quella che maggiore che l’Under 21, anche la semifinale della Nations League 2022/2023 l’Europeo Under 21 2023 è trasmessa dalla Rai. Francia-Italia in diretta streaming si può quindi vedere su RaiPlay, la piattaforma on demand della Rai a cui si può accedere gratuitamente da qualsiasi dispositivo, che sia la Smart TV, il computer, lo smartphone o il tablet. Ci sono due modi per accedere a RaiPlay: o tramite il sito o attraverso l’apposita App.

Ricordiamo che il calcio d’inizio di Francia-Italia Under è alle ore 20.30 alla Cluj Arena di Cluj, in Romania (è lo stadio in cui gioca il Cluj).

Dove vedere Francia-Italia Under 21 in TV

Se la partita si può vedere in streaming su RaiPlay è perché Francia-Italia in diretta TV è trasmessa da Rai 1. Come detto in precedenza, l’inizio della gara è in programma alle ore 20.30 ma prima del calcio d’avvio non mancherà il consueto prepartita e, dopo il fischio finale, il postpartita con anche tutte le interviste ai protagonisti: dal ct Paolo Nicolato ai giocatori in campo. La partita è inoltre trasmessa anche su Sky Sport.

