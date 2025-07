Ansia per le condizioni di salute di Mario Adinolfi, ricoverato in ospedale al primo giorno dopo il rientro da L’Isola dei Famosi 2025. Come sta.

Grande protagonista a L’Isola dei Famosi 2025, Mario Adinolfi è arrivato fino alla finalissima e si è giocato il successo con Cristina Plevani. Il noto giornalista e volto tv ha vissuto un’esperienza molto particolare in Honduras che lo ha portato a perdere tantissimi chili. Proprio questa situazione, a quanto pare, al suo primo giorno di rientro in Italia, gli ha causato qualche problema con tanto di ricovero in ospedale.

Mario Adinolfi: L’Isola e la perdita di peso

La presenza di Mario Adinolfi a L’Isola dei Famosi 2025 non è certo passata inosservata. Fin dall’uscita del suo nome tra i concorrenti del cast si è tanto parlato, inevitabilmente, della sua condizione di grande sovrappeso, cosa che ne avrebbe caratterizzato l’esperienza in Honduras. Lui stesso aveva spiegato di voler sfidare il proprio corpo con questa prova.

Alla fine, al netto di qualche agevolazione avuta rispetto agli altri concorrenti, Adinolfi ha fatto un reality di tutto rispetto cosa che lo ha portato ad arrivare fino alla finalissima e a giocarsi il trionfo conclusivo con Cristina Plevani. Per il giornalista non è stato tutto rose e fiori. Anzi. Al netto di una perdita di peso notevole, questo sembra avergli procurato qualche problema.

Il ricovero in ospedale: la foto e come sta

In queste ore, infatti, al primo giorno di rientro in Italia dall’Honduras, Adinolfi è stato ricoverato in ospedale a Roma. A renderlo noto è stato proprio l’ormai ex naufrago con tanto di foto social che ha destato grande paura nei suoi fan. “Primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras? Strepitoso esordio con nottata in ospedale“, ha scritto l’uomo.

Per fortuna, a spiegare la gravità della situazione ci ha pensato lo stesso giornalista: “Niente di grave alla fine, ma un gran bello spavento”, ha ammesso nella conclusione del suo messaggio su Instagram. “Perdere decine di chili di peso, stressare il corpo per mesi e poi sottoporsi a un viaggio faticosissimo ha le sue controindicazioni, a quanto pare”.