Mario Adinolfi perde 26 chili all’Isola dei Famosi 2025 e sorprende tutti con un look rinnovato e autoironico.

Durante la finale dell’Isola dei Famosi 2025, oltre alla vittoria di Cristina Plevani e la proposta di matrimonio in diretta, ci sono stati anche altri colpi di scena.

Nel corso dell’ultima puntata del reality Mario Adinolfi si è pesato per vedere quanti chili ha perso nel corso della sua avventura in Honduras. Scopriamo quanti chili ha perso.

Un cambiamento fisico e personale: “Mi tengo i capelli rasati”

Durante l’ultima puntata Mario Adinolfi si è presentato davanti alla bilancia per scoprire il risultato finale del suo percorso: ben 26 chili in meno rispetto al suo arrivo in Honduras. Il giornalista, noto per la sua corporatura robusta, ha segnato 194,9 kg sul display, suscitando stupore e applausi in studio.

Oltre al drastico dimagrimento, Adinolfi ha mostrato con orgoglio un look totalmente rinnovato. “Quasi quasi me li tengo quando torno” ha commentato osservando il proprio riflesso con i capelli rasati, simbolo non solo del gioco ma anche di una nuova immagine che sembra apprezzare.

Qui il post della straordinaria trasformazione del naufrago.

Lo specchio, spesso temuto dai concorrenti, gli ha restituito un’immagine diversa, più leggera e forse più serena.

Con la sua consueta ironia, Adinolfi ha scherzato sulla sua forma fisica ritrovata: “La mia tartaruga è rovesciata, però va bene lo stesso“.

Il messaggio a Simona Ventura: “Arrendersi mai”

Il momento più toccante arriva quando il giornalista lancia un messaggio a Simona Ventura, citando il suo celebre motto: “Mi sono ricordato di quell’arrendersi mai che fai col sorriso smargiasso… e allora mi sono detto: arrendersi mai e sorridere“. Un tributo sincero a chi ha condotto il programma con grinta e umanità.

Quello di Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi 2025 è stato più di un semplice viaggio televisivo: è stato un percorso personale, fatto di fatica, introspezione e cambiamento. Con 26 chili in meno, un nuovo taglio di capelli e uno spirito più leggero, il giornalista ha dimostrato che crederci sempre e non arrendersi mai non è solo un motto, ma una possibilità reale.