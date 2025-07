Bob Elmore, attore e stuntman di “Pirati dei Caraibi” e “Non aprite quella porta 2”, è morto. Caroline Williams lo ricorda sui social.

il mondo del cinema piange la scomparsa di Bob Elmore. Attore e stuntman statunitense, era conosciuto per la sua partecipazione in film di grande successo come "Pirati dei Caraibi" e "Non aprite quella porta 2". La notizia della sua morte è stata resa pubblica da Caroline Williams, sua collega, che ha voluto ricordarlo con parole commosse e una foto condivisa su Instagram.

È morto Bob Elmore: una carriera tra cinema d’azione e horror

Bob Elmore è noto al grande pubblico per aver interpretato “The Executioner” in “Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo“, dove ha recitato accanto a Johnny Depp. La sua presenza si era già fatta notare nel primo capitolo della saga, “Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna” del 2003. In quel caso aveva lavorato come stuntman.

Nel corso della sua lunga carriera a Hollywood, ha alternato ruoli da attore e da stuntman, guadagnandosi il rispetto dell’ambiente cinematografico per la sua professionalità. Tra i film a cui ha partecipato figurano anche titoli amati come “I soliti sospetti“, dove ha interpretato un bodyguard, e la commedia “Zio Buck” con John Candy.

Il suo nome compare inoltre nei credit di film di successo come “Casino“, “La città degli angeli“, “Essere John Malkovich” e “Scuola di polizia 2: Prima missione“.

Il ricordo commosso di Caroline Williams

Caroline Williams, collega e amica, ha annunciato la scomparsa di Bob Elmore con un messaggio toccante pubblicato su Instagram. A corredo del post, una foto che li ritrae insieme durante un incontro con i fan al ‘Crypticon Minnesota’.

Nessun dettaglio è stato fornito circa le cause della morte. Ma il mondo del cinema si è unito nel cordoglio per la perdita di un artista che ha contribuito con dedizione e talento a tanti momenti memorabili della settima arte.