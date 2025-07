Jerry Calà celebra su Instagram la laurea del figlio Johnny: grande orgoglio per l’attore e la moglie Bettina.

Jerry Calà non trattiene la gioia nel condividere con i suoi follower un momento davvero speciale: la laurea del figlio Johnny, nato dall’amore con l’imprenditrice Bettina Castioni. Un traguardo importante non solo per il figlio del noto attore, ma anche per la famiglia. Scopriamo tutti i dettagli.

Johnny Calà laureato alla Scuola Civica di Cinema Luchino Visconti

Johnny Calà, oggi 22enne, ha appena terminato il suo percorso accademico presso la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano, una delle istituzioni più prestigiose nel panorama italiano dell’audiovisivo. È qui, infatti, che si formano registi, sceneggiatori, montatori e produttori, e il giovane Johnny sembra avere tutte le intenzioni di intraprendere una carriera nel mondo del cinema, proprio come il padre.

“Dottor Johnny Calà, Scuola Civica di Cinema Luchino Visconti” scrive l’attore in un post Instagram che immortala l’intera famiglia in un abbraccio carico di orgoglio e commozione.

Lo scatto, in pochi minuti, ha raccolto centinaia di like e messaggi di congratulazioni da parte di fan e volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Ezio Greggio, Mara Venier, Elisabetta Ferracini e Francesco Oppini, storici amici della famiglia Calà.

Una famiglia unita nel segno dell’arte e della passione

Non è la prima volta, infatti, che Johnny si cimenta davanti alla macchina da presa: ha già preso parte ad alcuni progetti diretti da Jerry Calà e ha partecipato anche al videoclip della canzone Un’altra estate che va.

Nella foto condivisa da Jerry Calà, la moglie Bettina Castioni appare sorridente e complice, confermando l’unione e l’armonia che da sempre contraddistinguono la famiglia. Un’immagine autentica e intensa, che racconta la felicità di due genitori davanti al successo del proprio figlio.

Il futuro per Johnny Calà è tutto da scrivere, ma con una base solida come questa e un padre che è una vera icona dello spettacolo italiano, le premesse sembrano più che promettenti.