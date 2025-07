Stefano De Martino in vacanza con il Dottore di Affari Tuoi: relax in barca prima del ritorno in tv, “Chiuso per ferie”.

Il pubblico dovrà attendere fino a settembre per rivedere Stefano De Martino al timone di Affari Tuoi, ma nel frattempo lo showman napoletano si gode una meritata vacanza in compagnia di una figura chiave del programma: Pasquale Romano, lo storico “Dottore” che accompagna da vent’anni le puntate del celebre gioco dei pacchi. Un segno che dimostra che tra loro c’è più di un rapporto di collaborazione lavorativa ma una vera e propria intesa e una forte amicizia.

Foto social e sintonia: un’amicizia oltre il lavoro

Le immagini pubblicate sui rispettivi profili Instagram parlano chiaro: tra De Martino e Romano esiste un rapporto che va ben oltre la collaborazione televisiva.

A bordo dello yacht “Santiago”, ormeggiato probabilmente lungo le coste della Sardegna, i due si concedono momenti di relax lontani dalle telecamere.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

“Chiuso per ferie” scrive Romano in una storia Instagram che lo ritrae in barca, mentre De Martino risponde ironicamente: “Il riposo del Dottore“. Un siparietto social che ha subito attirato l’attenzione dei fan, impazienti di rivedere la coppia sul piccolo schermo.

Una stagione di successi per Stefano De Martino

Quella appena conclusa è stata una stagione importante per Stefano De Martino, che ha raccolto con successo l’eredità di Amadeus. Il suo stile coinvolgente e ironico ha conquistato il pubblico di Affari Tuoi, segnando un’ulteriore crescita nel percorso televisivo dell’ex ballerino.

Il feeling con Pasquale Romano è stato uno degli elementi vincenti del format, e le vacanze condivise sembrano consolidare ulteriormente questa intesa.

Per rivedere De Martino e il Dottore all’opera, però, i telespettatori dovranno attendere la nuova stagione autunnale. Intanto, le immagini della loro vacanza offrono un assaggio dell’energia e della complicità che torneranno presto sul piccolo schermo.