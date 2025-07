Tragedia nel calcio: Diogo Jota muore in un incidente, si era sposato solo 10 giorni fa

Lutto nel mondo del calcio: Diogo Jota, attaccante del Liverpool, è morto a 28 anni in un incidente stradale in Spagna con il fratello.

Una tragica notizia scuote il mondo dello sport: Diogo Jota, attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese, è morto in un incidente d’auto in Spagna. Il calciatore, di soli 28 anni, si trovava in vacanza insieme al fratello André, anche lui calciatore, morto nello stesso drammatico impatto. Scopriamo i dettagli della terribile notizia.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo quanto riportato dai media internazionali, l’incidente è avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 luglio lungo l’autostrada A-52, nei pressi di Cernadilla, vicino al confine tra Spagna e Portogallo. Le fonti locali hanno rivelato, come confermato anche da Sky Sport e Sport Mediaset, che l’auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada e ha preso fuoco.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, per i due fratelli non c’era più nulla da fare.

Il Liverpool FC, in un comunicato ufficiale, ha espresso profondo dolore per la perdita improvvisa di Diogo Jota, definendolo non solo un grande atleta ma anche un uomo gentile, devoto alla famiglia e rispettato da tutti.

La notizia del decesso ha fatto rapidamente il giro del web, con tantissimi messaggi di cordoglio da parte degli appassionati di calcio e dei fan del calciatore.

Diogo Jota and his brother have tragically passed away in a car accident.



Rest in peace 🕊️ pic.twitter.com/sqpBdgaf5r — LiveScore (@livescore) July 3, 2025

Solo dieci giorni fa il matrimonio con Rute: Diogo Jota lascia tre figli

La morte di Diogo Jota è ancora più sconvolgente perché giunge a pochi giorni da un momento di grande felicità: il calciatore si era infatti sposato il 22 giugno con la compagna di lunga data, Rute Cardoso, madre dei loro tre figli, Denis (3 anni), Duarte (1 anno) e una bambina nata nel 2024.

Il calcio internazionale piange una stella prematuramente scomparsa, e il suo nome resterà impresso nei cuori dei tifosi.