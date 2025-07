Rossella Brescia rompe il silenzio e racconta la rottura con Cannito dopo 18 anni: “Forse un tradimento, ma nessun rancore”.

A distanza di un anno dall’annuncio della rottura con Luciano Cannito, Rossella Brescia ha deciso di rompere il silenzio e rivelare i motivi dietro la separazione dopo 18 anni.

In un’intervista al settimanale Oggi, la ballerina e conduttrice ha raccontato il momento difficile vissuto circa un anno fa, sottolineando come la separazione sia stata un vero e proprio choc. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Rossella Brescia e il sospetto di un tradimento

“Pensavo che tra noi ci fosse l’amore eterno, come quello dei miei genitori che sono stati sposati per 60 anni” ha confessato Rossella Brescia con emozione. Tuttavia, oggi guarda al passato con consapevolezza e senza rabbia: “Non ce l’ho con lui, ma con me stessa. Resto una bambina che sogna“.

Rossella Brescia – www.donnaglamour.it

Nonostante non ci siano prove ufficiali, Rossella Brescia ha lasciato intendere che alla base della rottura potrebbe esserci stato un tradimento. “Non ho assunto un investigatore, non ne valeva la pena. Piuttosto, con quei soldi, mi compro una borsa! Le donne certe cose le capiscono da sole” ha affermato con un misto di ironia e amarezza.

La possibilità di tornare insieme a Cannito, però, sembra essere esclusa: “Non credo, si è rotto qualcosa“. Un’affermazione che lascia poco spazio alle speranze, ma mostra anche la maturità con cui l’artista ha deciso di voltare pagina.

Rossella Brescia: errori e successi della sua carriera

L’intervista si è spinta anche sul terreno professionale, con aneddoti inediti. Rossella Brescia ha raccontato di quando, 26 anni fa, rifiutò un ruolo importante proposto da Giuseppe Tornatore per via di un fidanzato geloso: “Mi vide alla mensa di Cinecittà e mi propose un provino. Ma dissi di no. A 28 anni ero una bambina di 12“.

Anche la televisione le ha offerto grandi occasioni, come un programma pomeridiano per la Rai che ha scelto di rifiutare per onorare la tournée di Billy Elliot. “La mia parola vale più di un contratto” ha dichiarato.

Nonostante tutto, il presente sorride a Rossella Brescia, che si prepara al debutto da protagonista al cinema nel film Jastimari diretto da Riccardo Cannella, in uscita il prossimo autunno.