Martina De Ioannon al Grande Fratello insieme a Gianmarco Steri? L’ex tronista rompe il silenzio sui rumors.

Nelle ultime ore è esploso un gossip che ha riportato l’attenzione su due ex volti di Uomini e Donne: Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Secondo alcune indiscrezioni, entrambi sarebbero stati contattati dagli autori del Grande Fratello per partecipare alla prossima edizione del reality. La notizia, che ha fatto il giro del web, ha subito acceso la curiosità dei fan, in particolare per l’eventualità di un “triangolo” amoroso che potrebbe prendere vita davanti alle telecamere. Ma adesso l’ex tronista ha deciso di rompere il silenzio.

La frecciatina social dell’ex tronista: “Io, te e il divano”

Martina De Ioannon, ex tronista e protagonista dell’ultima stagione del dating show di Canale 5, ha deciso di intervenire sui social per chiarire la situazione.

La giovane, attualmente fidanzata con Ciro Solimeno, ha pubblicato una storia su Instagram con una foto di coppia e una didascalia ironica ma eloquente: “Io, te e il divano. Ecco l’unico triangolo che consideriamo“.

Alfonso Signorini

Con queste parole, Martina ha voluto spegnere sul nascere ogni voce su un suo possibile coinvolgimento nel Grande Fratello accanto all’ex corteggiatore Gianmarco Steri, lasciando intendere di non essere interessata a dinamiche televisive che coinvolgano il passato.

Il futuro della coppia lontano dal reality

La risposta di Martina De Ioannon ha ricevuto grande approvazione da parte dei fan, che vedono nella sua relazione con Ciro Solimeno una storia d’amore sincera e stabile. Se da un lato il Grande Fratello resta una vetrina ambita per molti ex protagonisti dei reality e dating show, dall’altro Martina sembra aver scelto una strada diversa, lontana dalle strategie televisive.

Non resta che attendere l’annuncio ufficiale del cast del Grande Fratello per sapere se davvero ci sarà spazio per qualche sorpresa. Ma, per ora, Martina ha detto la sua con chiarezza.