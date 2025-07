Festival di Sanremo 2026: primi rumors sui nomi dei Big che potrebbero entrare in gara, tra grandi ritorni, esordi e sorprese inaspettate.

Mancano ancora più di sette mesi al Festival di Sanremo 2026, ma la macchina organizzativa della kermesse è già in moto. Carlo Conti, per la quinta volta alla guida del Festival in qualità di conduttore e direttore artistico, sta lavorando alla definizione del cast che salirà sul palco dell’Ariston. E mentre i preparativi fervono, iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui possibili Big in gara. All Music Italia ha stilato una lista dei Big che potrebbero prendere parte alla competizione. Scopriamo i nomi più chiacchierati.

Grandi ritorni all’Ariston e volti nuovi

Tra i nomi più chiacchierati per la categoria “grandi glorie” spiccano Patty Pravo, che avrebbe un disco pronto, e i Ricchi e Poveri, già protagonisti dell’edizione 2024. I Jalisse, come ogni anno, non mollano la presa: il 2026 potrebbe finalmente segnare il loro ritorno sul palco dopo 30 anni dalla vittoria.

Il rap continua ad avere un ruolo di rilievo al Festival di Sanremo 2026. Tra gli artisti più probabili figurano Emis Killa, Capo Plaza e Baby Gang, quest’ultimo già atteso nel 2025. Coez è un altro nome in forte ascesa. Al femminile, Baby K ha espresso pubblicamente il desiderio di partecipare, mentre BigMama sembra pronta a tornare.

Orchestra del Festival di Sanremo – www.donnaglamour.it

Annalisa, già terza classificata due volte, punterebbe finalmente alla vittoria con un nuovo progetto musicale in uscita nel 2026. Ritorni possibili anche per Tananai, Dimartino (stavolta senza Colapesce), Neffa e Ghali, quest’ultimo sempre più influente per i suoi messaggi sociali.

Debutti e scommesse: i nomi più attesi

Tra i possibili debutti spuntano i nomi di Tropico (Davide Petrella), Emma Nolde e gli Eugenio in Via Di Gioia. Anche Matteo Bocelli, figlio di Andrea Bocelli, potrebbe finalmente calcare il palco dell’Ariston. Cristina D’Avena potrebbe sorprendere il pubblico con una ballad, lontana dal genere per cui è famosa.

Il Festival di Sanremo 2026 potrebbe accogliere anche volti provenienti dai talent, come TrigNO, Antonia e Nicolò Filippucci da Amici e Sanremo Giovani. Lorenzo Salvetti e Mimì, da X Factor, sono nomi in lizza tra le nuove proposte.