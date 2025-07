È davvero crisi tra i Coma Cose? Dopo la segnalazione del presunto tradimento arriva la reazione dei cantanti.

Nelle ultime ore i fan dei Coma Cose sono rimasti sorpresi dalla segnalazione condivisa dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Tra le storie Instagram, l’influencer ha condiviso una foto inviatale da una follower che mostrerebbe Francesca Mesiano, in arte California, abbracciata a un uomo che non sarebbe il marito, Fausto Zanardelli. Nell’indiscrezione si fa riferimento anche a un bacio tra i due, che suggerirebbe che tra i due cantanti ci sarebbe aria di crisi.

Ma a distanza di poche ore dallo scoppio del caso è arrivata la reazione tanto attesa da parte dei due artisti.

La risposta dei Coma Cose: una Storia che vale più di mille parole

Senza rilasciare dichiarazioni ufficiali, i Coma Cose hanno pubblicato una Instagram Story che sembra voler rispondere, con ironia, a tutti i rumor. Nell’immagine si vede Francesca sorridente, affiancata da Fausto e da un altro ragazzo.

ragazzi ma california dei coma cose 20 minuti fa ha messo questa foto nelle storie, è tutto apposto #comacose pic.twitter.com/pkHdd3fxiW — __comacasa__ (@zerbisa1) July 2, 2025

Con una linguaccia e un occhiolino, la cantante sembra lanciare un chiaro messaggio: “Non credete a tutto ciò che leggete“.

I fan non si sono fatti attendere, commentando l’immagine come una vera e propria smentita silenziosa, che conferma come tra i due artisti ci sia ancora grande complicità.

I Coma Cose tra musica e amore: una coppia sempre sotto i riflettori

Non è la prima volta che i Coma Cose finiscono nel mirino del gossip, ma la loro forza sembra essere proprio la capacità di mantenere un equilibrio tra la sfera pubblica e quella privata. Ancora una volta, hanno scelto di rispondere con il sorriso, lasciando parlare i fatti (e le immagini) al posto delle parole.

I fan possono quindi tirare un sospiro di sollievo: almeno per ora, tra Fausto e Francesca l’amore sembra ancora regnare sovrano.