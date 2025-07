Dopo aver fatto discutere per alcune parole sull’estate e il caldo, Antonella Clerici ha optato per una fuga refrigerante con il compagno e la figlia.

Sono passati appena un paio di giorni dalla polemica che aveva visto coinvolta Antonella Clerici in merito al caldo e al fastidio per queste temperature e in generale per l’estate. Adesso, la conduttrice ha trovato un rimedio decisamente rilassante per stare meglio. Quale? Una fuga con il compagno Garrone, la figlia Maelle e alcune sue amiche.

Antonella Clerici e le polemiche sul caldo

Come detto, solamente pochi giorni fa, la mitica conduttrice Antonella Clerici era stata protagonista di uno sfogo relativamente al caldo e alle temperature elevate. La donna, senza giri di parole, si era espressa con toni piuttosto accesi “contro” l’estate per via di alcune situazioni spiacevoli che il clima afoso comporta.

Antonella Clerici – www.donnaglamour.it

Nello specifico, la Clerici aveva detto sui social: “Odio l’estate, il caldo, i vestiti appiccicati alla pelle, il sudore che qualunque cosa indossi sembri una stracciona […]”. Pensieri che avevano generato una serie di commenti antipatici da parte degli haters che potrebbero ripresentarsi ora…

La fuga dal caldo: la vacanza

A quanto pare, la seguitissima conduttrice ha trovato un modo per sopperire al caldo dell’estate. Quale? Una fuga al fresco con il compagno Vittorio Garrone, la figlia Maelle e alcune sue amichette. La famiglia allargata al gran completo è stata pizzicata dai paparazzi del settimanale Oggi nella dimora di Paraggi di Garrone. I fotografi sono riusciti a immortalare la conduttrice in compagnia di Maelle e delle sue tre amiche, nella dimora dell’imprenditore nella frazione di Santa Margherita Ligure, dotata anche di una spiaggia privata. Apparentemente, è proprio in quei momenti, mentre tutti si facevano il bagno, che i paparazzi li hanno pizzicati. Insomma, una soluzione decisamente rilassante per il caldo torrido di questi giorni.