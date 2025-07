Dopo le questioni amorose con Mirko Brunetti, per Perla Vatiero ci sarebbero problemi a costruire un nuovo rapporto con un uomo. Le sue parole.

Ha da poco annunciato l’uscita di un suo libro nel quale ha intenzione di raccontare molto di sé. Adesso, Perla Vatiero ha deciso di iniziare una serie di confessioni relativamente al tema amore. In particolare, in un dialogo con i fan su Instagram, l’ex Temptation Island e Grande Fratello ha ammesso di avere delle problematiche dopo l’addio a Mirko Brunetti.

Perla Vatiero e la storia finita con Mirko Brunetti

Ormai è passato circa un anno da quanto Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno comunicato ufficiale la fine della loro relazione. Dopo una serie di tira e molla, infatti, i due ragazzi, ex Temptation Island e Grande Fratello, hanno deciso di portare avanti le loro vite separatamente. Una scelta che non ha comportato “odio” tra i due a detta loro.

Entrambi avevano comunicato la decisione di proseguire divisi: “Sono pur sempre una ragazza di 26 anni che ha bisogno di vivere tranquilla la quotidianità e che non le si contesti o le si insinui la qualunque anche solo per un qualsiasi spostamento”, erano state le parole della Vatiero a cui avevano poi fatto seguito anche quelle di Mirko.

I problemi dopo la fine della storia

A distanza di un anno da quell’addio definitivo, Mirko ha ritrovato l’amore mentre Perla no. Proprio la ragazza, su Instagram, ha deciso di raccontare ai fan come procede la questione cuore: “Io non ho trovato manzi, forse sono io il problema. Le mie amiche mi prendono in giro, non mi piace mai nessuno”. Dietro questa situazione, a quanto pare, ci sarebbe un qualcosa di più profondo.

La Vatiero, infatti, ha spiegato: “Ho seri problemi. Una persona deve prendermi esteticamente, caratterialmente, guardo i modi, le movenze. Non so, ma faccio tanta fatica. Raramente a me piace qualcuno, questa cosa mi spaventa […]”. Staremo a vedere se la giovane riuscirà a trovare qualcuno in grado di farle battere il cuore. Noi speriamo per lei di sì.