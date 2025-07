Non si nascondono più Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: ecco come si sarebbero conosciuti veramente.

La si potrebbe definire la coppia dell’estate. Dopo il bacio paparazzato nel giorni scorsi, Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera non si nascondono più. La coppia è stata avvistata anche di recente al concerto di Vasco Rossi, sintomo che i due sembrano intenzionati a fare sul serio portando avanti una relazione a tutti gli effetti. A stuzzicare i fan della svizzera è stato, però, un curioso retroscena legato appunto a come i due si sarebbero conosciuti veramente.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera fanno sul serio

Dopo il primissimo avvistamento con tanto di bacio, pare proprio che Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera non vogliano più nascondersi. Quella che da molti è stata ribattezzata come “la coppia dell’estate”, sta facendo sul serio. Come riportato dal settimanale Chi, i due sono stati fotografati a largo di Capalbio, in Toscana, mentre si godevano una romantica vacanza in barca.

Michelle Hunziker – www.donnaglamour.it

A conferma che la coppia stia facendo sul serio la presenza, con loro, anche delle figlie dell’imprenditore e alcune amiche: un quadro che parla chiaro e racconta una famiglia allargata in divenire considerando anche le figlie della Hunziker.

Il retroscena sul primo incontro

Ma oltre il racconto di Chi, ecco anche un altro retroscena legato al primo incontro avuto tra Michelle e Nino. Secondo il settimanale Oggi, lo stesso che per primo ha pubblicato le foto dei due insieme, pare che ad unire la coppia sia stato un affare immobiliare. “Galeotto fu un appartamento“, ha raccontato Alberto Dandolo, secondo cui la svizzera e Provera si conoscevano da tempo, ma non avevano mai avuto modo di frequentarsi.

L’occasione sarebbe arrivata nel momento in cui entrambi hanno manifestato l’intenzione di acquistare un appartamento di lusso a Milano e, separatamente, si siano rivolti allo stesso agente immobiliare. Entrambi avevano messo gli occhi sullo stesso immobile di pregio, poi comprato dall’imprenditore. Insomma un “cupido” molto particolare per i due che a quanto pare avranno modo di raccontare, forse, in futuro anche qualche dettaglio in più sulla loro conoscenza.